Борисова решилась на неожиданный поступок после поездки в Москву

После короткого визита в Москву Дана Борисова приняла неожиданное решение. Ведущая, которая до этого активно делилась фотографиями дочери и своими переживаниями от того, что не может с ней встретиться, повесила замок на тему своей семьи. Исключение она оставила лишь для отношений с матерью, за которыми, по ее словам, следит вся страна.

"Фото с дочкой отныне я не выкладываю,моя семья это МАКСИМАЛЬНО ЗАКРЫТАЯ ТЕМА 👩‍🔧(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – сразу после возвращения в Таиланд огорошила своих подписчиков неожиданным известием Дана Борисова. Впрочем, оказалось, что этот запрет распространяется на общение ведущей с дочерью, но не с матерью.

"Исключая,конечно тему взаимоотношений с Екатериной Ивановной 😘,за которой отныне ,как за сериалом,😉😉😉следит вся страна 😆", – добавила Борисова. Также она рассказала о том, как прошел ее визит в Москву. "Поездка в Москву была ОЧЕНЬ УСПЕШНОЙ.Я сделала все,и даже больше из того,что было запланировано", – призналась ведущая.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Ноя 5 2017 в 4:09 PST

В порядке исключения она рассказала и о встрече с дочерью. "Чтобы пресечь недобрые высказывания,скажу сразу,уезжая,я сказала моей девочке,что главная цель моей встречи,конечно же,было провести с ней все эти дни,мы практически не расставались💐💎💃", – подчеркнула Дана Борисова.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Ноя 4 2017 в 4:51 PDT

По ее словам, в Таиланд она вернулась, чтобы поработать и восстановить силы после непростой поездки. На Самуи ведущая намерена провести три недели. Вернуться в Москву она пообещала ко Дню Матери.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Ноя 1 2017 в 11:05 PDT

Напомним, конфликт Даны Борисовой с ее матерью Екатериной Ивановной действительно стал одной из тем, которые прогремели на всю страну. В эфире программы "На самом деле" ведущая рассказала, что причиной возникновения ее зависимости могли стать действия ее родительницы.

Публикация от Дана Борисова �� (@danaborisova_official) Окт 14 2017 в 2:53 PDT

Шоумен Рустам Солнцев, в свою очередь, заметил, что мать Даны Борисовой стала тем человеком, благодаря которому ведущую удалось спасти. "В каком заду ты была бы, милашка, если бы твоя мама Катерина Ивановна когда-то не подняла вой на всю страну о том, что тебя надо спасать, подключив Андрюшу Малахова, меня, Прошку Шаляпина и всю остальную банду веселых мордочек... Дана, где бы ты была? И была бы ты вообще на белом свете?", – обратился он к подруге.