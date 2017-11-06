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Джигурда и Анисина ждут третьего ребенка

Никита Джигурда и Марина Анисина. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Скандальная история с разводом Никиты Джигурды и Марины Анисиной, а также с наследством Людмилы Браташ получила неожиданное продолжение, когда пара воссоединилась в Москве. Теперь артист намерен завести третьего ребенка, как только получит полагающиеся ему деньги.
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Никита Джигурда рассказал, что они с Мариной Анисиной ждут третьего ребенка. Пополнение в семействе запланировано после получения наследства от Людмилы Браташ, передает сайт НТВ.Ru. "Ты пообещала мне, как только мы получим деньги", – обратился актер к фигуристке. "Как будет угодно", – подтвердила она.

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Актер надеется, что это известие растопит сердце его тещи, с которой отношения не заладились с самого начала. Еще до скандала с разводом мать Марины Анисиной Ирина Черняева была невысокого мнения об актере, а после и вовсе надеялась, что фигуристка наконец поймет, с кем жила все эти годы. Однако любовь оказалась сильнее и теперь уже у самой фигуристки испортились отношения с матерью.

Марина Анисина поддерживает контакт с Ирина Черняевой с помощью смс-сообщений. На личное общение она пока не решается. Фигуристка уверена, что проблема кроется в доверчивости ее матери, которая принимает за чистую монету все слухи, распространяемые про Никита Джигурду.

Напомним, ранее Джигурда рассказывал, что стало главной причиной его разрыва с Мариной Анисиной. "Я не скрываю, что причиной нашего развода стали наркотики", – признался он. "Марина поставила мне ультиматум: или я бросаю наркотики, или мы разводимся. Я не приемлю ультиматумов, и этим воспользовался Сергей Жорин. Он сказал, что я сижу на тяжелых наркотиках, что я гомосексуалист. Но я прошел все тесты и доказал, что это ложь", – добавил артист.

Автор: Геннадий Куприянов6 ноября 2017, 10:39
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