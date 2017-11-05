Голая Литвинова прикрыла прелести сумкой

Рената Литвинова на своей странице в Instagram опубликовала фотографию, на которой запечатлена абсолютно голой. Интимные места актриса прикрыла сумочкой.

"Голым" фото Литвинова решила поздравить любимого фотографа Якопо Москина с днем рождения. "Happy birthday to you, dear Jacopo", – подписала снимок актриса.

Подписчики Ренаты оригинальное поздравление оценили. Фанаты пришли в восторг от образа актрисы и закидали Литвинову комплиментами, обращая внимание не только на ее наготу, но и на аксессуар – огромную сумку.

"Очень образ Вам идет! Есть загадка", "Вы великолепны", "Модная челночница", "На шопинг с чистого листа?" "Какая же красивая женщина", – написали фаловеры (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) Ноя 3 2017 в 5:42 PDT

Отметим, что поклонники далеко не всегда разделяют модные взгляды Литвиновой. Недавно актрисе досталось за новое пальто. Обновку Рената показала на своей странице в Instagram.

"Из новой коллекции – пальто, из которого не хочется "выходить"", – подписала снимок Литвинова. На фотографии она предстала в большом шерстяном пальто бежевого цвета. По каким-то причинам не всем подписчикам пришелся по душе этот наряд. Фанаты не стесняясь высказывали свое "фи".

