Рената Литвинова пострадала из-за любви к чудному пальто

Рената Литвинова на своей странице в Instagram опубликовала фотографию в пальто, которое многие ее подписчики сочли чудным. Некоторые одобрили модный выбор актрисы, однако другие отреагировали неадекватно жестко.

"Из новой коллекции – пальто, из которого не хочется "выходить"", – подписала снимок Рената Литвинова. На фотографии она предстала в большом шерстяном пальто бежевого цвета.

По каким-то причинам не всем подписчикам пришелся по душе этот наряд. "О мода...что ты творишь...", "Тулуп прадедушки", "Вот ведь мода какая , простите а смотрится как тулуп бабушки, который пролежал на антресолях и изрядно потерся 😂😂😂", "Новой коллекцией конечно с трудом поворачивается язык назвать,так и тянет съязвить что нибудь😁", "Моя мама такой шубкой банки с закрутками накрывает (", "Ох уж эти дизайнеры! Верните еще чулки х/ бэшные такого же цвета детской неожиданности из далеких 50– тых!", – бесновались комментаторы.

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) Окт 19 2017 в 10:22 PDT

Другие подписчики с сочувствием заметили, что Рената Литвинова пострадала от неадекватных критиков, всего лишь поделившись фотографией в оригинальном пальто. Впрочем, сама она, по всей видимости, не слишком переживала из-за такой реакции.

Так, она выложила еще одну фотографию, которая бы могла привлечь излишне впечатлительных критиков. На снимке актриса предстала в черном балахоне, а в качестве ожерелья у нее выступала цепь с ключами. Однако этот снимок вызвал настоящий восторг у подписчиков. "Шикрна❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ ", "Ключи от зрительских сердец)", "Очень красиво!", "Ах!", – не уставали восхищаться комментаторы.