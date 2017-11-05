Папарацци сняли Башарова в странном виде

Актер, похоже, всерьез ударился в религию. Но сам он комментариев не дает.

У некоторых народов ношение мужчиной головного убора считается нормой, в том числе и дома в присутствии гостей. Представители старшего поколения, мусульман, например, считают неприличным, если мужчина находится в обществе посторонних людей с непокрытой головой. Молодежь, в свою очередь, относится к этому как к пережитку прошлого.

Но только не Марат Башаров. Актер был замечен в необычном для него виде – вязаной мусульманской тюбейке и удлиненной кофте, какие обычно носят религиозные мусульмане. Нужно отметить, что это была пятница – день еженедельной пятничной молитвы (джума), посещать которую – обязанность всех мужчин-мусульман.





Башаров вместе с женой Елизаветой приехали в один из дорогих мебельных магазинов на Фрунзенской набережной. При этом Лиза была с покрытой головой. Сам Марат – татарин, этнический мусульманин, но с в национально-религиозных одеждах он был замечен впервые. Сам актер пока комментариев не дает.



