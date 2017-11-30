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Звезда "Дома-2" Александр Задойнов бросил родную дочь

Александр Задойнов. Фото: instagram.com/sasha_zadoynov
Экс-участница телестройки Элина Камирен заявила в прокуратуру на отца своего ребенка и бывшего мужа. Она утверждает, что мужчина не платит алименты.
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По словам Элины, Александр за год выплатил в качестве алиментов всего 25 тысяч рублей, что в несколько раз меньше установленного минимума. То, что он бросил родную дочь без материальной помощи со своей стороны, побудило разгневанную Камирен обратиться в прокуратуру.

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Девушка уже подала соответствующее заявление, сообщает паблик Super в Instagram. "Я подаю в прокуратуру, для того чтобы провели работу и взяли на контроль это дело. Мне непонятно, почему не платятся алименты. Мне непонятно, почему приставы так работают в городе Ярославле. Вообще у меня есть предположения, что у Саши там с приставами все хорошо", — рассказала Элина.

Публикация от SUPER (@super.ru)

Отметим, что Камирен еще в 2016 году пожаловалась, что у нее очень много расходов: коммунальные услуги, няня для девочки, продукты. А этим летом канал Mash сообщил, что Задойнов тратит все свои деньги на благотворительность, поэтому не хватает средств на выплату алиментов дочери.

Напомним, что отношения звездной пары на проекте развивались более четырех лет. Каково же было всеобщее огорчение, когда поклонники узнали, что молодые люди решили разорвать отношения, притом что они уже покинули проект и растили дочку.

Оказалось, что Александр бросил семью и вернулся в родной Ярославль. Через некоторое время в социальных сетях девушки стали появляться гневные посты о том, что бывший муж не платит алименты и не навещает дочь. Элина взывала к здравомыслию некогда любимого мужчины и выражала надежду на то, что он одумается. 

Автор: Людмила Фоканова30 ноября 2017, 12:46
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