Цымбалюк-Романовская прорывается к немытому Джигарханяну

Виталина Цымбалюк-Романовская с помощью своих представителей пытается прорвать завесу лжи, которая окутала скандал. Она надеется достучаться до Джигарханяна и спасти своего мужа.

На состоявшейся 3 ноября пресс-конференции подруга Виталины Элина Мазур и Наталия Корнеева, заведующая литературной частью Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна рассказали свою версию событий. Они уверены, что знаменитого артиста обманом держат в театре и в корыстных целях настраивают против супруги.

Девушки обвиняют в скандале, который они называют "рейдерским захватом театра" знакомого Армена Джигарханяна, бизнесмена Артура Согомоняна. Наталья Корнеева утверждает, что предприниматель угрожал ей по телефону. Она написала заявление в главное следственное управление Следственного комитета. Когда с ней связался следователь, она не стала с ним разговаривать, потому что боялась провокаций.

Элина Мазур разделяет точку зрения Натальи Корнеевой. Во всех злоключениях, обрушившихся на театр и на самого Армена Борисовича, девушка видит след Согомоняна. Якобы, именно он рассорил семейную пару и даже организовал госпитализацию артиста.

"Он был помещен на десять дней в больницу. У него был изъят мобильный телефон, к нему даже не смогла пробиться сестра Марина. Находясь в больнице, он подвергся влиянию этих людей, которые ему внушили, что якобы его обкрадывают, что у него украли театр. Поэтому он и дал генеральную доверенность Согомоняну", – заявила Мазур на пресс-конференции.

Кроме того, она считает, что именно предприниматель, который решил "отмывать деньги" через театр выгнал Виталину Цымбалюк-Романовскую. Якобы, бизнесмен обещал ей, что как только девушка уволится с поста генерального директора театра, он вернет ей мужа.

Мазур утверждает, что Согомонян обманом заставил Джиграханяна отказаться от своей дееспособности в пользу бизнесмена, который якобы стал его опекуном. По словам Мазур, против этого борется сестра артиста, Марина Борисовна Джигарханян.

"Родственница просит и умоляет вернуть брата в семью, потому что считает, что он гибнет. В настоящее время Марина Борисовна находится в Италии и намерена обращаться с воззваниями к президентам России и Армении", — рассказала подруга Виталины Цымбалюк-Романовской.

Наталья Корнеева же заявила, что знаменитый артист сейчас находится в плачевном состоянии. "Человек не соблюдает диету, давно не мылся. Спит под пледом на маленьком диване, не помнит и не узнает родную сестру и других родственников" заявила она.