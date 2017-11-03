Панин разоблачил страхи Галкина после грязного гей-скандала

Актер пообещал не бросать юмориста. Однако выглядит это сомнительно.

Конфликт на почве сексуальной ориентации между Максимом Галкиным и Алексеем Паниным не утихает. А ведь случился он, напомним, из-за ерунды – юморист предложил назначить главой комитета по защите животных и окружающей среды скандально известного актера. Просто в Сети появились ролики, в которых похожий на Панина человек занимается сексом с собакой.

Обидевшись на Галкина, звезда фильма "Жмурки" обратилась к нему со словами: "Ты гомосексуалист, который живет со старой женщиной!" Тот в долгу не остался и выдал сатирическую поэму. А у Панина сдали нервы, и он записал для мужа Примадонны видеопослание: "Жаль, что такое чмо называется "артист"! В нашем цеху таких ублюдков не бывает. Ведь была экспертиза, которая доказала, что видео с собакой, которое показал канал "НТВ", – поддельное. Я победил во всей этой истории, но до сих пор находятся люди, которые гавкают и хрюкают. Жаль, что Максим Галкин опустился до этого уровня".

Максим давно молчит, а Алексей все не унимается. Теперь он заявил, что благодаря скандалу с Кевином Спейси и последующему закрытию сериала "Карточный домик" догадался, чего боится юморист. В эфире своего еженедельного новостного шоу на YouTube-канале Панин распек американских актеров за травлю Спейси после его недавнего каминг-аута и вскрывшейся истории с домогательствами.

"Вот теперь я понял, почему Галкин так боится признаться. Его же загрызут. Мы своих в обиду не дадим!" – добавил артист, намекнув на ориентацию мужа Пугачевой.