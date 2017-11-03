46-летняя Нонна Гришаева сыграла свадьбу

46-летняя Нонна Гришаева дала откровенное интервью. Актриса рассказала о работе в театре и призналась, что не приемлет интриг.

Прошло два с половиной года с тех пор, как Нонна Гришаева возглавила Областной ТЮЗ – явление довольно редкое среди женщин. Сама актриса относится к своей должности спокойно. "Мне кажется, ничего экзотичного в этом нет: женщины вообще более выносливы по жизни, чем мужчины, причем не только морально, но и физически, так что мы тут еще поборемся", – отметила Гришаева.

По признанию Нонны, у нее полное ощущение, что она приходит в театр как домой. "Артисты стали очень дружны. Мы делаем капустники, устраиваем посиделки и в эти моменты ощущаем, что мы одна большая семья. Недавно сыграли еще одну "театральную" свадьбу. Это уже седьмая ячейка общества в нашем театре", – похвасталась артистка.

Гришаева отметила, что атмосфера в театре ее радует. "Больше всего я ненавижу интриги – это самое ужасное в актерской профессии, поэтому любые поползновения пресекаю на корню – в нашем театре этого не будет!" – категорично заявила Нонна.

Публикация от Нонна Гришаева OFFICIAL (@grishaevanonna) Июл 30 2017 в 12:14 PDT

Несмотря на то, что, казалось бы, у Областного ТЮЗа довольно ограниченный репертуар, Гришаева делает все от нее зависящее, чтобы его разнообразить. "В год мы должны выпускать от трех до пяти постановок, в зависимости от финансирования. И тут важно распределить так, чтобы в репертуаре появлялись спектакли и для малышей, и для подростков, и для взрослых. Но мне хочется, чтобы вне зависимости от возраста каждый зритель учился чему-то хорошему. Так много в нашей жизни проблем, так много горя, что порой не хватает обыкновенного душевного света. Добро нести хочется, вот задача нашего театра", – цитирует Нонну Гришаеву "Театрал".