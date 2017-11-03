Котлеты Нагиева взволновали Градского

Не секрет, что Александр Градский один из самых эмоциональных среди наставников на шоу "Голос". Прославленный артист очень серьезно подходит к работе и его может отвлечь даже посторонний запах.

Съемки нового выпуска шоу "Голос" задержались на несколько часов из-за того, что Александр Градский был недоволен качеством звука. "Вы мне уже запороли победу Озерова, когда выиграл Фотий! Сделайте нормальный звук!" – потребовал Градский у режиссеров. Когда же съемка наконец началась возникла новая проблема.

Градский начал называть имена выступающих своей команды не в нужном телевизионщикам порядке. "Где написано, какая тройка первая, вторая или третья? Что мне говорить, мать вашу?" – эмоционально вопросил Александр. Когда же наконец начали выступать его подопечные, артист несколько успокоился. А одна из конкурсанток, завершив свое исполнение, и вовсе подарила Градскому массу положительных впечатлений. "Ты сделала это фантастически, повергнув меня в ужас", – признался наставник.

Впрочем, в перерыве между съемками Градский снова вспыхнул. "Кто жрет котлеты?" – цитирует вскрик артиста "Собеседник". Оказалось, столь сильный запах исходил от еды ведущего шоу Дмитрия Нагиева, компетентно передает издание. Шоумен предложил поделиться одной котлеткой с другим наставником Леонидом Агутиным, но тот отказался.

Публикация от Дмитрий Нагиев (@nagiev.universal) Фев 7 2017 в 1:05 PST

Говорят, участники "Голоса" привыкли к эмоциональности Александра Градского. "Александр Борисович – уникальный человек, он меня поражает каждый раз. У меня все спрашивают: "Ты что, радуешься, когда Градский на тебя кричит?" Конечно! Это же так классно: на тебя кричит сам Градский!" – высказалась одна из конкурсанток.