Сергей Шнуров послал Дмитрия Нагиева

Музыкант Сергей Шнуров снялся в новом эпизоде сериала Физрук вместе с шоуменом Дмитрием Нагиевым. В коротком отрывке он успел послать персонажа актера на три буквы.

По сюжету, Фома, которого играет Дмитрий Нагиев приходит на репетиционную базу, в которой находится музыкальная группировка "Ленинград". Он общается с ее лидером, Сергеем Шнуровым. Фома предлагает рассказать новое ругательство известному матершиннику.

Физрук уверяет Шнурова, что тот не знает этого слова. В итоге, музыкант соглашается, и Фома шепчет ему на ухо. Сергей оказывается поражен услышанным, и начинает задавать множество вопросов: "Это что? Глагол? Существительное? Прилагательное? А какой это род? Женский или мужской? А с чем оно рифмуется?". На последний вопрос Фома отвечает: "Ну а это не мне тебя учить. Там бабки потекут, хит за хитом, только лопату подставляй".

После этого персонаж Дмитрия Нагиева начинает прощаться: "Ну все, мы поехали". Сергей шнуров в ответ начинает меть свою известную песню "Ехай на ***". В ней повествование ведется от лица мужа, который посылает жену. "Я куплю себе змею, или черпаху, а тебя я не люблю! Ехай! Ехай на ***", – поет музыкант в спину Нагиева.