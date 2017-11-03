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Отдыхающей на море жене Джигарханяна предъявили ультиматум

Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: личный архив
Элина Мазур рассказала о судьбе Виталины Цымбалюк-Романовской. Она намерена вернуться в Россию.

Продолжение: Тяжелобольному Джигарханяну осталось несколько дней
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Элина Мазур везде выступает от имени супруги Армена Джигарханяна. "Я являюсь не только представителем Виталины Цымбалюк-Романовской, но и семьи Армена Борисовича, в частности его родной сестры Марии Борисовны", – пояснила она. И рассказала свою версию продолжающегося скандала.

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Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

"Никакого семейного конфликта у Армена Борисовича и Виталины не существовало, – уверяет Мазур. - Просто в жизнь этой звездной четы вмешался Артур Согомонян. Он являлся членом правления недавно ликвидированного Маст-Банка и подозревался в хищениях в особо крупном размере на Саратовском авиационном заводе, в хранениях оружия. А театр он долгое время использовал под операции по обналичиванию. Через спонсорские, подрядные и благотворительные договоры из театра выводили деньги. А Джигарханян очень доверчивый, он подписывал документы не глядя".

Рассказала она и о том, как психологически воздействовали на худрука театра. "Человек в 82 года, будучи оторванным от семьи, от привычной обстановки, становится зависимым и уязвимым, у него отобрали мобильный телефон, к нему не пускали родственников, - вспоминает Мазур. – А когда Джигарханян через десять дней вышел из больницы, Артур Согомонян оформил опеку над якобы недееспособным актером – он болен и нуждается в уходе, хотя у него есть родственники".

"По требованию Артура Согомоняна из театра была уволена Виталина Цымбалюк-Романовская. Ей выдвинули ультиматум, что только в этом случае она получит мужа. Виталина требование выполнила, а мужа ей не вернули, – продолжает Мазур. – Сегодня она отдыхает на море. Но надеется вернуться в Россию. Думает учить детей музыке. Хотя получила любопытное предложение из Германии".

Мазур уверяет, что Виталина имеет все права на три квартиры Джигарханяна. "Все квартиры Цымбалюк-Романовская купила лично, ее отец – не бедный человек. Ни одна из квартир не была ей подарена мужем, и денег он ей не давал. Более того, она брала кредит и на сегодняшний день должна около десяти миллионов рублей – будет погашать долг до 2022 года. Финансовая же подушка Виталины уничтожена Согомоняном, ведь именно в его Маст-Банке Виталина разместила средства от продажи недвижимости в Киеве", – сообщила она на пресс-конференции в НСН.

Автор: Иван Губкин3 ноября 2017, 12:41
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

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