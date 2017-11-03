Тяжелобольному Джигарханяну осталось несколько дней

Немытый и голодный артист перестал узнавать родную сестру. Ситуация просто аховая.

Скандал между известным актером и его молодой женой Виталиной Цымбалюк-Романовской набирает обороты. В конце октября СМИ сообщили о рейдерском захвате Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Пресс-секретарь учреждения Наталья Корнеева забила тревогу и подала заявление в Следственный комитет города Москвы.

"Армянские друзья Армена Борисовича издают приказы в театре, вмешиваются в репертуарную политику, – рассказала она на специальной пресс-конференции в НСН. - Джигарханян смертельно устал и вряд ли до конца понимает, что происходит. Он одурачен этими людьми. Он был вылечен, дважды в месяц выходил на сцену, жил в прекрасных условиях. Жена кормила его дозировано – с ложечки, заказывала ему специальную обувь. А когда Джигарханяна выкрали, рыдала и кричала в трубку: "Только не кормите его такими-то продуктами, ему нельзя апельсиновый сок!"



"Сегодня больной, инсулинозависимый человек не соблюдает диету. Друзья передают ему еду подпольно, – отметила представитель жены артиста Элина Мазур. – У него склероз, он вообще не отдает себе отчет в происходящем. У него нарушена речевая последовательность, он даже не узнает родную сестру. Не моется, спит на диванчике. Такое не каждый молодой и здоровый человек выдержит. Армена Борисовича оставляют ночевать в театре, охранник боится – вдруг с Джигарханяном что-то случится... Именно поэтому мы обратились к духовенству Армении с просьбой повлиять на эту дикую ситуацию. Просим обратить внимание и общественность, ведь актера цинично убивают!" Очевидно ведь, что с таким режимом и условиями великому Джигарханяну осталось несколько дней...

По словам Мазур, на 9 ноября намечен бракоразводный процесс: "Ничего не остается – Виталина поставлена в такие условия. Артур Согомонян ей просто не оставил другого выхода. Но Марина Борисовна, сестра Армена Борисовича, просит хотя бы отложить развод – она категорически против".

