Джигарханян взашей вытолкал тещу из театра

Эксклюзив Особое мнение Интервью Первый канал вышвырнул выскочку Бузову Полиция окружила театр Джигарханяна

Выбор читателей

Галкину грозит смерть после мерзкого гей-скандала
Разведенная Анфиса Чехова призналась в тяжелой болезни
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
В мерзкий гей-скандал Панина и Галкина вмешался провокатор из "Дома-2"
Семью Фриске настигла суровая кара
Беркова в "голом" платье обвенчалась со Cтояновым
партнеры
Пятница 3 ноября
Лента новостей
11:11
Рабочий зарезал дилера после смерти дочери от наркотиков
11:03
Мужчинам с кривым пенисом может грозить смерть
10:55
В Москве стартовали продажи iPhone X
10:32
Из офиса в Москве украли 1,5 миллиона
10:29
Газировка оказалась смертельно опасной
09:58
Мороз в столице поставил рекорд
09:54
Шарапова показала идеальную фигуру в купальнике
09:52
В Москве администратор ресторана напал с битой на посетителя
09:42
В Чикаго мужчина в маске открыл стрельбу в кофейне
09:37
Максакова и Этуш блеснули в театре
09:34
Ведущая оголилась в прямом эфире (видео)
09:18
Под Оренбургом пьяный водитель устроил смертельное ДТП
09:15
Москва и Киев шагнули навстречу друг другу
09:09
Главные события Москвы с 3 по 9 ноября
09:01
Юношу увезли в больницу из очереди за iPhone X (видео)
08:51
В Японии произошло землетрясение
08:46
Камчатская автохамка избежала наказания за смерть юноши
08:04
"У нас проблема": Трамп мечтает о спасительной встрече с Путиным
07:47
В ДТП с автобусом под Красноярском пострадали дети
20:49
Василий Уткин в прямом эфире упал со стула (видео)
20:44
Вдова Бодрова рассказала о гадкой мести Любимова
20:31
Опустившуюся Украину сравнили с СССР
20:24
Захарова удивила озорным видом после позора в эфире
20:02
Безумные регионы: женщина закрыла дочь в стиральной машине
20:00
Под Москвой электричка протаранила иномарку
18:39
Прихожанки бьются в экстазе от попа-атлета в эротичном белье
18:24
В Москве из окна жилого дома выпал человек
17:53
Украина запустила ракеты в сторону Крыма
17:49
У 17-летнего футболиста случился инфаркт на поле
17:38
Красавчик из "Дома-2" попал в страшную аварию
17:27
Президент Киска угодил в ДТП
17:11
Сати Казанова ужаснула болезненной худобой
17:03
Facebook уличили в прослушке
16:43
Жена Малинина откровенно о нищебродах и зависти
16:27
Сбежавшая жена Джигарханяна устроила вакханалию
16:22
Коренной чернокожий москвич подался в президенты России
15:55
Развод не омрачил жизнь Валерии Ланской
15:46
Умер создатель "Прямой линии"
15:45
Звезда "Голоса" даст концерт в Москве
15:39
Польша признала украинцев варварами
15:30
Москвичи избавляются от квартир в новостройках
15:29
Найдено завещание зарезавшего учителя студента
15:06
Московским театралам предложили пройти бесплатный литературный квест
15:01
Трамп решил самоутвердиться за счет узбека
14:55
Назван лучший смартфон месяца
14:50
Кравчук рассказал о сговоре с Ельциным
14:48
Компания Илона Маска отчиталась о рекордных убытках
14:43
В Петербурге грабители похитили 20 тонн мяса
14:28
Божену Рынскую резко заткнули
14:27
Поклонская и Кадыров объединились против Ленина
14:25
"Почту России" обвинили в навязывании услуг
14:21
Собчак выпороли розгами после подлого бегства Летучей
14:20
Москвичи сошли с ума перед продажами нового iPhone
14:14
Стрелок на машине инвалида устроил разборки на дороге в Москве
14:03
Вдовец раскрыл подробности смерти Людмилы Гурченко
14:02
США испугались "зверского" российского оружия
13:59
Мать возмущена грехопадением Малышевой
13:53
Google обвинили в войне против России
13:43
После секс-скандала Кевину Спейси нужен врач
13:25
Тверского стрелка оставили в тюрьме до конца жизни
13:16
Сенсационное заявление порнозвезды Берковой после венчания
13:14
В Турции четверо силовиков погибли в перестрелке с курдами
13:02
Коленки журналистки довели главу Минобороны до отставки
13:01
Россиянки назвали необычные места для секса
13:01
Первый канал вышвырнул выскочку Бузову
12:54
Выезды из Сургута перекрыли из-за поиска опасных убийц
12:37
В Подмосковье ловкие воришки стащили лазер за два миллиона
12:31
Полиция окружила театр Джигарханяна после дерзкого нападения
12:21
Пьяная кикбоксерша избила любовника и двух полицейских
12:18
Дочь Кончаловского сильно изменилась
12:11
Курс биткоина перевалил за 7 тысяч долларов
12:07
Умер режиссер фильма "Секретный фарватер"
12:05
Назван рецепт мужского множественного оргазма
11:56
В Москве пройдет XX выставка "Бижутерия от винтажа до наших дней"
11:54
Рапунцель из "Дома-2" врезала Шурыгиной
11:46
Глава ЦБ назвала сроки приватизации Сбербанка
11:25
В Москве мужчину заживо сожгли в отделении полиции
11:21
Панин о Галкине: Жаль, что такое чмо называется "артист"
11:09
Друг о супружеской измене молодой жены Джигарханяна
11:08
Захарова опозорилась в прямом эфире
11:04
Магия борща и секса
11:02
Кто настоящий хозяин миллиардов полковника Захарченко
11:02
Девушкам в рваных джинсах грозит изнасилование
10:54
Вдова Марьянова отреагировала на обращение Липницкой
10:28
В Москве у безработного угнали Mercedes за 4 млн
10:15
Как женщины относятся к жизни без оргазма
10:15
Труп четыре часа пролежал на улице в Москве
10:10
Подольская в ночи застала Преснякова
09:56
Из банка в Москве украли 27 миллионов
09:48
В Индии родился ребенок с двумя головами
09:37
Россиянам грозит смертельная эпидемия
09:36
Паулина Андреева осталась без волос
09:27
Поминавшие утонувших товарищей погибли на водохранилище под Челябинском
09:13
Онкобольным Дмитрием Хворостовским подло воспользовались
09:05
В новостном репортаже разглядели инопланетянина (видео)
08:44
Убивший учителя студент решился на откровения перед резней
08:36
Максакова стала героиней нового скандала
08:29
Киев предъявил Москве жесткие требования по Крыму
08:00
Путину раскрыли способ сурово покарать США
07:47
При стрельбе в универмаге в Колорадо погибли люди
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Панин о Галкине: Жаль, что такое чмо называется "артист"
Первый канал вышвырнул выскочку Бузову
Волочкову в аэропорту распекли за пьянство
Вдова Марьянова отреагировала на обращение Липницкой
Полиция окружила театр Джигарханяна после дерзкого нападения
Взбешенный Джигарханян снова штурмует чужую квартиру
Шоу-бизнес

Джигарханян взашей вытолкал тещу из театра

Армен Джигарханян. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Матери Виталины даже не дали забрать вещи. Женщина плачет от всей этой неприятной истории. Dni.Ru выяснили подробности драмы.
прочитано 5172 раза

После выписки из больницы Армен Джигарханян собрал коллектив театра и попросил удалиться особ, являющихся, по его словам, аферистами и помехой для нормальной работы коллектива. "Плохие люди должны уйти театра. Я не буду называть имен и не собираюсь принимать какие-то меры, увольнять… Но, думаю, в течение двух-трех дней эти люди сами должны принять решение", – заявил артист.

ПО ТЕМЕ

Сбежавшая жена Джигарханяна устроила вакханалию

Полиция окружила театр Джигарханяна после дерзкого нападения

 Скандальный развод Джигарханяна

Сюжеты Скандальный развод Джигарханяна

Армен Борисович Джигарханян

Армен Борисович Джигарханян актер, худрук театра

Добровольно никто не ушел, и Джигарханян был вынужден письменно выразить недоверие нескольким сотрудникам. А главное – худрук не захотел больше видеть тестя и тещу: главного инженера Виктора Цымбалюка и начальницу швейного цеха Лидию Цымбалюк. По распоряжению актера из учреждения культуры их вытолкали взашей.

Лидия Ивановна чуть не плачет: "В театр меня сейчас, скорее всего, не пустят, хотя у меня там остались вещи! Не знаю, что там происходит. О спасении брака дочери даже не знаю, что сказать. Мы последние две недели пребываем в шоке!"

Говорят, после такого поворота событий с ней случилась истерика. Мать Виталины Цымбалюк-Романовской никак не ожидала подлого удара от престарелого зятя, в котором души не чаяла.

Андрей Малахов, знакомый с Лидией Цымбалюк, подчеркнул: "Больше всего сложившаяся ситуация огорчает тещу артиста. Столько лет помогала зятю по работе, варила его любимый клюквенный компот, а он так очернил ее дочь, с которой прожил 16 лет..."

Напомним, что вокруг назначения родственников Виталины Цымбалюк-Романовской на различные должности в театре было много кривотолков. "Когда Джигарханян устроил предыдущую жену, единокровную сестру и пасынка без актерского образования, никто не говорил, что он пристроил родню, – возмутилась пресс-секретарь театра Наталия Корнеева. – А уж о Виталине такого тем более сказать нельзя. Ее мать – профессионал высочайшего уровня, который может при минимальном бюджете сделать роскошные костюмы. На посту заведующей пошивочным цехом – она на своем месте, как и отец-инженер, благодаря которому у театра появилась Малая сцена".

Автор: Иван Губкин3 ноября 2017, 10:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

567

комментарии

Политика

Украина запустила ракеты в сторону Крыма
Трамп решил самоутвердиться за счет узбека
Польша признала украинцев варварами
Кравчук рассказал о сговоре с Ельциным

Шоу-бизнес

Плющенко подрался в результате проверки во дворе
Максакова ввела в ступор своим странным поведением
Джигарханян взашей вытолкал из театра рыдающую тещу
Любовница изуродовала бывшего мужа Сябитовой

Проишествия

Найдено завещание зарезавшего учителя студента
В Москве мужчину заживо сожгли в отделении полиции
Трагедия семьи Эльдара Рязанова
Террорист из Узбекистана хотел убить детей-инвалидов

Lifestyle

Вдова Бодрова рассказала о гадкой мести Любимова
Россияне прилипли к телевизорам из-за сериала "Ивановы-Ивановы"
Троцкий – поп-звезда: Эрнст рассказал о новом сериале на Первом
Учитель объяснил агрессивное поведение Поклонской
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли выйдет замуж в Камбодже

Церемония будет очень скромной
Общество

Ведущая оголилась в прямом эфире (видео)

Девушка продемонстрировала зрителям нижнее белье на передаче "Браво, у Вас есть стиль!"
Спорт

Шарапова показала идеальную фигуру в купальнике

Российская теннисистка похвасталась снимками с морского побережья
Шоу-бизнес

Плющенко подрался в результате проверки во дворе

Сегодня, 3 ноября, у спортсмена юбилей

Гороскоп

Гороскоп здоровья на ноябрь
Мужу Берковой родит детей другая женщина
Бизнес-гороскоп на ноябрь
После развода с тренером Лолита дважды выйдет замуж

Фоторепортажи

Паулина Андреева осталась без волос
Королева "качалки" покорила Сеть
Знаменитости предпочитают молодых мужчин
Молодая красотка путешествует голой

Спорт

Василий Уткин в прямом эфире упал со стула (видео)
У 17-летнего футболиста случился инфаркт на поле
Лыжников Легкова и Белова лишили золота Сочи-2014
Олимпийская чемпионка вышла замуж за подругу

Регионы

Безумные регионы: женщина закрыла дочь в стиральной машине
"Почту России" обвинили в навязывании услуг
Красотку-помощницу мэра ударили 7 раз ножом из-за цепочки и сережек
Школьнику грозит тюрьма за подделку оценок в журнале
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru