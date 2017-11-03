Джигарханян взашей вытолкал тещу из театра

Матери Виталины даже не дали забрать вещи. Женщина плачет от всей этой неприятной истории. Dni.Ru выяснили подробности драмы.

После выписки из больницы Армен Джигарханян собрал коллектив театра и попросил удалиться особ, являющихся, по его словам, аферистами и помехой для нормальной работы коллектива. "Плохие люди должны уйти театра. Я не буду называть имен и не собираюсь принимать какие-то меры, увольнять… Но, думаю, в течение двух-трех дней эти люди сами должны принять решение", – заявил артист.

Добровольно никто не ушел, и Джигарханян был вынужден письменно выразить недоверие нескольким сотрудникам. А главное – худрук не захотел больше видеть тестя и тещу: главного инженера Виктора Цымбалюка и начальницу швейного цеха Лидию Цымбалюк. По распоряжению актера из учреждения культуры их вытолкали взашей.

Лидия Ивановна чуть не плачет: "В театр меня сейчас, скорее всего, не пустят, хотя у меня там остались вещи! Не знаю, что там происходит. О спасении брака дочери даже не знаю, что сказать. Мы последние две недели пребываем в шоке!"

Говорят, после такого поворота событий с ней случилась истерика. Мать Виталины Цымбалюк-Романовской никак не ожидала подлого удара от престарелого зятя, в котором души не чаяла.

Андрей Малахов, знакомый с Лидией Цымбалюк, подчеркнул: "Больше всего сложившаяся ситуация огорчает тещу артиста. Столько лет помогала зятю по работе, варила его любимый клюквенный компот, а он так очернил ее дочь, с которой прожил 16 лет..."

Напомним, что вокруг назначения родственников Виталины Цымбалюк-Романовской на различные должности в театре было много кривотолков. "Когда Джигарханян устроил предыдущую жену, единокровную сестру и пасынка без актерского образования, никто не говорил, что он пристроил родню, – возмутилась пресс-секретарь театра Наталия Корнеева. – А уж о Виталине такого тем более сказать нельзя. Ее мать – профессионал высочайшего уровня, который может при минимальном бюджете сделать роскошные костюмы. На посту заведующей пошивочным цехом – она на своем месте, как и отец-инженер, благодаря которому у театра появилась Малая сцена".

