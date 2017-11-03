Анджелина Джоли выйдет замуж в Камбодже

Западные СМИ сообщают, что Анджелина Джоли в скором времени в четвертый раз выйдет замуж. Церемония будет очень скромной и пройдет в Камбодже.

В зарубежной прессе с противоестественной скоростью распространилась информация о том, будто голливудская актриса, одна из самых привлекательных женщин в мире Анджелина Джоли счастлива в новых отношениях и даже намерена скрепить их узами брака. Говорят, у харизматичной артистки с кучей детей роман с неким 40-летним британским бизнесменом и филантропом. Влюбленные настолько тщательно скрывают свои отношения, что об этом не знают ни муж, актер Брэд Питт, ни многочисленное потомство Джоли.

А вот журналисты узнали о романе благодаря своим связям. Репортеры компетентно сообщают, что, несмотря на еще не оформленный развод, Анджелина намерена снова (в четвертый раз) выйти замуж. Якобы церемония будет очень скромной и пройдет в узком кругу по буддийской традиции. Свадьба состоится в Камбодже, в одном из заповедников передает The Hollywood Life. Разумеется, сама голливудская дива никак не комментирует эту информацию.

Ранее СМИ муссировали вскрывшиеся подробности семейной жизни Бранджелины (так за глаза журналисты называют Питта и Джоли). Якобы брак актеров был обречен с самого начала, а их расставание являлось вопросом времени из-за "постоянных драм и злости". Говорят, у них не было ничего общего, кроме "отличного секса". А еще Джоли мало времени уделяла супругу, концентрируясь только на работе и детях.

Публикация от @_vintag.e Ноя 2 2017 в 5:17 PDT

Напомним, одна из самых красивых голливудских пар – Анджелина Джоли и Брэд Питт – заявила о разводе в сентябре прошлого года. Влюбленные поженились в августе 2014-го, прожив до этого вместе десять лет. У них шестеро детей: трое приемных и трое биологических. Инициатором развода стала Анджелина, указав в качестве причины "непримиримые разногласия" с супругом

