50-летняя Литвинова спрятала живот под свободным платьем

Рената Литвинова посетила светское мероприятие в необычном для себя образе. Любительница приталенных платьев, на сей раз актриса появилась на публике в чересчур свободном наряде.

В Москве состоялся праздничный ужин, который организовала известный российский дизайнер Ульяна Сергеенко. На мероприятии модельер одела гостей в наряды собственного производства. Ксения Собчак, Светлана Бондарчук, Наталья Чистякова-Ионова и многие другие блистали в бархатных вечерних платьях от именитого дизайнера. Да и сама Ульяна Сергеенко облачилась в наряд своей марки.

Выделилась на общем фоне актриса, режиссер, сценарист Рената Литвинова. 50-летняя артистка появилась на публике в лаконичном черном платье широкого кроя (совсем не бархатном). Образ дополнила гладкая прическа и внушительные украшения с мерцающими рубинами.

Пользователи Сети уже отреагировали на светское мероприятие. "Все хороши!! Почему у Литвиновой странное платье только?! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Литвинова мимо наряда...", "В этот раз вкус Ренату подвел(((", "Почему такое странное платье у Литвиновой?", "Ульяна прекрасна! Королева! Ксения после родов стала такой какой-то родной, простой, набрала лишние килограммы, но ей даже идет... А вот Рената... Что с ней? Что за платье? Что за мохнатки, простите??? Почему такое широкое? Она под ним большой живот, что ли , прячет???? Мне кажется, платье ее безнадежно испортило((((", – высказались интернет-пользователи.

Публикация от Faidee (@faideeofficial) Ноя 28 2017 в 11:08 PST

Любопытные журналисты немедленно заглянули на официальную страничку Ренаты Литвиновой в социальной сети Instagram. Репортеры обратили внимание, что в последнее время эксцентричная актриса предпочитает надевать одежду, не сковывающую движения.

Публикация от Renata (@renatalitvinovaofficiall) Ноя 27 2017 в 10:48 PST