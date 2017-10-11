Беременная Снаткина разрыдалась и убежала в туалет

Анна Снаткина дала откровенное интервью. Популярная актриса рассказала о том, как восприняла известие о беременности и почему разрыдалась, когда сообщала новость родителям.

Отношения актрисы Анны Снаткиной и комедийного артиста, юмориста Виктора Васильева развивались тяжело и сложно. Влюбленные решили пожениться, когда Виктор предложил Анне жить вместе, а та внезапно отказала. "Не приемлю гражданский брак, не понимаю таких отношений. Штамп в паспорте для меня прежде всего ответственность, которую берешь за другого человека. В противном случае при любой размолвке ты закрываешь за собой дверь и живешь, будто никого рядом и не было. Это безответственно и нечестно", – объяснила свою точку зрения Снаткина.

Буквально через три недели после подачи заявления в ЗАГС актриса узнала, что ждет ребенка. Виктор обрадовался известию. А вот Анна испытала шок. "Все еще слишком настроенная на работу и карьеру, не понимала, что же дальше. Меня кидало из огня да в полымя, наверное, и гормональная перестройка организма сделала свое дело", – убеждена актриса.

Для того, чтобы сообщить родителям Снаткиной о свадьбе , Анна и Виктор заказали семейный ужин на корабле. "И вот Виктор объявил, что мы женимся, и неожиданно добавил: "И это не единственная новость!" Что со мной произошло, объяснить не могу. Но понимая, что он скажет про беременность, я отчаянно стала просить его молчать. "А что тут такого? Тут же все свои, почему не сказать? – не понял он. И радостно добавил: – Скоро семья увеличится!" – рассказала Снаткина.

Реакция артистки оказалась неожиданной. "То ли перестройка организма оказалась сложной, то ли мои нервы не выдержали волнующего момента, но я расплакалась и убежала в туалет, где с упоением продолжила рыдать. Мои родители опешили. Все по очереди стали пытаться извлечь невесту из "укрытия" и привести обратно за стол. В общем, с моей легкой руки наш праздничный ужин превратился в хаос", – цитирует Анну Снаткину "Коллекция Караван историй".

Тем не менее, актриса подарила мужу дочь Веронику. Но на достигнутом Анна не собирается останавливаться. "Я изменилась, привыкла к своему сегодняшнему состоянию и очень его полюбила. Я точно самая счастливая мама и жена в мире! Поняла, что с работой, ролями все это сейчас прекрасно совмещается. Вообще, думаю, что надо бы еще как минимум двоих детей!" – заявила артистка.