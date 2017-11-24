Народ не узнал жену Андрея Аршавина

Помирившиеся Андрей и Алиса Аршавины отправились на Мальдивы вместе с детьми. На отдыхе супруга футболиста опубликовала в соцсети фотографию, на которой никто не узнал Алису.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Алиса Аршавина регулярно публикует семейные фотографии. Супруга футболиста оповестила общественность, что в честь примирения вместе с Андреем и детьми отправилась на Мальдивы.

Алиса опубликовала фото, сделанные в самолете, а затем кадр, на котором запечатлена в необычном ракурсе. Интересно, что никто из подписчиков не узнал в женщине, снятой крупным планом сбоку, Алису. На вопрос, кто изображен на фотографии, Аршавина ответила: "Вообще-то я, хозяйка этой страницы".

Поклонники были ошеломлены. "Простите пожалуйста, не узнала 🌹" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Красоту ничем не испортить!!!!", "Ой. Я Вас тоже совсем не узнала)", "Ракурс такой, что тебя не узнать", "С ума сойти! Вы неузнаваемы", – прокомментировали публикацию подписчики.

Публикация от Алиса Аршавина (@alisiaarshavina) Ноя 23 2017 в 2:12 PST

Аршавина объяснила: "Здесь молодая очень. А пластику я не делала. С каждыми родами женщина меняется и лицо тоже. Профи делал. Молоденькая совсем". Интересно, что вскоре Алиса опубликовала фотографию, сделанную примерно десять лет назад.

Публикация от Алиса Аршавина (@alisiaarshavina) Ноя 23 2017 в 9:37 PST

Напомним, пару месяцев назад Алиса Аршавина объявила о разводе. Поводом для столь радикального решения стало недопустимое поведение футболиста. Алиса собрала вещи и уехала от мужа в Санкт-Петербург. Вскоре Андрей дал откровенное интервью, в котором признался в изменах и попросил прощения. Алиса дала ему второй шанс.

Как писали Dni.Ru, именно ради Алисы Казьминой футболист бросил телеведущую Юлию Барановскую, с которой прожил десять лет. В 2012 году футболист пережил громкий скандал, оставив мать своих троих детей. На Алисе Андрей женился 1 сентября 2016 года. В феврале 2017-го у них родилась общая дочь Есеня.