Онкобольной Гайдулян потерял жену

Диана Очилова, жена звезды сериала "Универ" Андрея Гайдуляна намекнула на развод с актером. Она выложила в свой Instagram фотографию.

На ней девушка запечатлена в свадебном платье с растекшейся тушью. Супруга знаменитости подписала снимок одним словом: "Все". Ее подписчики решили, что таким образом Диана рассказала им о разрыве с Андреем. Поклонники сразу начали утешать девушку. "Все будет лучше, чем было (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Болеть будет долго, но все обязательно будет хорошо! Вы безумно красивая, талантливая и интересная девушка 💐", "Держитесь, скоро все пройдет. Нужно только выкинуть из головы все лишнее ... сложно, но возможно…" – пишут неравнодушные фолловеры.

Это не первый раз, когда Диана намекает на серьезный разлад в отношениях с актером. Ранее она выложила в Instagram видеоролик, в котором прочла монолог о предательстве и измене. "Ты смотришь на меня так жалко. А на нее, интересно, смотришь нежно? Я уже не помню твою любовь. Ее сердце забрала немка. Мюнхен. Милый, тебе не к лицу предательство. Милый, прошу, уйди", – продекламировала Очилова.

Публикация от Diana Ochilova (@diana_ochilova) Ноя 20 2017 в 9:25 PST

Напомним, Андрей Гайдулян долгое время лечился в одной из германских клиник от злокачественной опухоли – лимфомы второй стадии. Диана Очилова была рядом все время, пока муж проходил курс химиотерапии. Андрей и Диана поселились в квартире рядом с клиникой, невеста поддерживала актера морально, обеспечивала хорошее настроение и уют в съемном жилище, готовила вкусности.

Публикация от Diana Ochilova (@diana_ochilova) Ноя 10 2017 в 2:33 PST