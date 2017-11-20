71-летний Добрынин заявил об уходе со сцены

Артист устал петь и плясать. Ему все труднее даются выступления, ибо сил больше нет

Вячеслав Добрынин – постоянный участник концертов "Эх, разугляй!" И хотя его хиты далеки от жанра шансон, с которым ассоциируется этот музыкальный фестиваль, публика его всегда тепло встречает.

В этом году Добрынин старым шлягером "Кто тебе сказал?" открыл концерт в столичном "Олимпийском". Правда, песню он скорее проговорил, но поклонники знают ее наизусть и могут послушать на диске дома, а живую легенду видят не каждый день.

За кулисами певец признался, что порядком устал от шоу-бизнеса. "Я не хочу больше выходить на сцену, петь, топать. Сил на все это больше нет, – заявил 71-летний Добрынин. – К тому же очень мало артистов, с кем мне хотелось бы поработать. Уитни Хьюстон умерла, Барбра Стрейзанд далеко, Алла Пугачева, которую я знаю с 1971 года, сегодня занимается в основном семьей и поет очень избирательно".

На вопрос корреспондента Dni.Ru о том, что же во время нынешнего концерта вдохновило полного апатии артиста, Добрынин в шутку ответил: "Напишите, что это была "Виагра". А потом добавил: "Со мной рядом сейчас очень красивая женщина, певица Вероника Андреева, вот я и возбудился".

Напомним, что Вячеслав Добрынин начал карьеру в 1986 году. Его пластинки "Синий туман" и "Колдовское озеро" вышли тиражами по семь миллионов экземпляров. Среди самых известных хитов – "Казино" и "Не сыпь мне соль на рану". Прославился Добрынин и как композитор, написавший свыше тысячи песен.