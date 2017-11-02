Опечаленная Лобачева набросилась на близких Марьянова

Фигуристка Ирина Лобачева пришла в студию "Прямого эфира" Андрея Малахова во время записи передачи, которая была посвящена смерти актера Дмитрия Марьянова. Спортсменка набросилась с упреками на близких умершего артиста.

Лобачева отметила, что раньше у Марьянова не было никаких проблем со здоровьем. Чемпионка считает, что если бы актер остался с ней, то был бы еще жив.

"Здоровый, как бык. Просто бык здоровый. Я, честно говоря, сомневаюсь, что все вот так просто. Скорее всего, это была борьба за собственность…", – заявила она. Лобачева уверена: если бы не близкое окружение актера, он бы не ушел так рано из жизни.

"И ребенок у нас был бы, и все у нас было бы замечательно. В этом я даже вообще не сомневаюсь, – добавила она. По словам спортсменки, за последние полгода жизни Марьянов значительно изменился. "Это не тот человек, который приезжал полгода назад поздравить меня со свадьбой", – резюмировала она.

Напомним, Дмитрий Марьянов скончался 15 октября на 48-м году жизни. Согласно официальной версии, артист погиб из-за обильной кровопотери, вызванной разрывом бедренной вены. В ноге актера стоял специальный фильтр, который препятствовал попадание тромбов к легочным артериям и сердцу.

Как писали Dni.Ru, спустя какое-то время фильтр забился, и под давлением крови, которая не могла пробиться сквозь "засор", вена лопнула, спровоцировав обширное внутренне кровотечение. По факту произошедшего столичные следователи проводят проверку.