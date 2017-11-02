Грязные подробности жизни бывшей любовницы сына Шукшиной

Скандал вокруг Фрейи Зильбер, бывшей возлюбленной Макара Касаткина, сына Марии Шукшиной не утихает. Ведущий программы "На самом деле" Дмитрий Шепелев смог узнать нелицеприятные подробности жизни девушки.

Зильбер пришла на передачу, чтобы еще раз рассказать про то, как Макар избивал ее, но у ведущего был другой план на передачу. Ему удалось найти людей, которые раньше были близкими подругами Фрейи и согласились рассказать правду о ней.

Одна из гостей шоу заявила, что Зильбер занималась проституцией, живя в Барнауле. "Что вы имеете ввиду, она занималась проституцией или все-таки была содержанкой?", – задала вопрос Сабина Пантус. "Я уверена, что она оказывала эскорт-услуги", – заявила гостья программы.

Фрейя отрицает это. "Кому-то отношения до брака кажутся проституцией. Кто-то считает проституцией принимать дорогие подарки и отказывается от них. Так и та девушка, приехавшая на программу накануне вечером, из Барнаула ближайшим рейсом. С ней близкого общения я не веду уже достаточно долго, решила сказать, что вот, если у тебя состоятельный молодой человек, который дает тебе деньги, обеспечивает и все прочее, то ты непременно проститутка", – написала она своем посте в Instagram.

Отметим, что это не единственный "скелет в шкафу" бывшей возлюбленной Макара. Ранее стало известно, что девушку на самом деле зовут Анастасия, и у нее уже есть ребенок, которого Зильбер родила в 14 лет. В этот раз девушка еще раз подтвердила эту информацию. "Я решила оставить ребенка, ее растит моя мама. Я поняла, что на данном этапе я не смогу ничего дать ей, очень люблю дочь. Люди порицают за то, что женщина живет за счет мужчины. Для меня, если мужчина дает деньги – это нормально", – заявила Зильбер в студии ток-шоу.

Напомним, 14 октября 19-летнего сына актрисы Марии Шукшиной Макара Касаткина задержала полиция. Якобы парень поколотил беременную подругу, а та в отместку обвинила его в сбыте и употреблении наркотиков, однако сам молодой человек заявил, что их ему подкинули.