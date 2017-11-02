Грязные подробности жизни бывшей любовницы сына Шукшиной
Зильбер пришла на передачу, чтобы еще раз рассказать про то, как Макар избивал ее, но у ведущего был другой план на передачу. Ему удалось найти людей, которые раньше были близкими подругами Фрейи и согласились рассказать правду о ней.
Одна из гостей шоу заявила, что Зильбер занималась проституцией, живя в Барнауле. "Что вы имеете ввиду, она занималась проституцией или все-таки была содержанкой?", – задала вопрос Сабина Пантус. "Я уверена, что она оказывала эскорт-услуги", – заявила гостья программы.
Фрейя отрицает это. "Кому-то отношения до брака кажутся проституцией. Кто-то считает проституцией принимать дорогие подарки и отказывается от них. Так и та девушка, приехавшая на программу накануне вечером, из Барнаула ближайшим рейсом. С ней близкого общения я не веду уже достаточно долго, решила сказать, что вот, если у тебя состоятельный молодой человек, который дает тебе деньги, обеспечивает и все прочее, то ты непременно проститутка", – написала она своем посте в Instagram.
Отметим, что это не единственный "скелет в шкафу" бывшей возлюбленной Макара. Ранее стало известно, что девушку на самом деле зовут Анастасия, и у нее уже есть ребенок, которого Зильбер родила в 14 лет. В этот раз девушка еще раз подтвердила эту информацию. "Я решила оставить ребенка, ее растит моя мама. Я поняла, что на данном этапе я не смогу ничего дать ей, очень люблю дочь. Люди порицают за то, что женщина живет за счет мужчины. Для меня, если мужчина дает деньги – это нормально", – заявила Зильбер в студии ток-шоу.
Напомним, 14 октября 19-летнего сына актрисы Марии Шукшиной Макара Касаткина задержала полиция. Якобы парень поколотил беременную подругу, а та в отместку обвинила его в сбыте и употреблении наркотиков, однако сам молодой человек заявил, что их ему подкинули.
Поющей звезде "Дома-2" запретили появляться в огоньке
Позабыть женскую гордость и девичью честь – немыслимо
Молодой человек разочаровался в современном обществе
Девушку обвинили в занятии проституцией