Сати Казанова ужаснула болезненной худобой
Судя по всему, фотография была сделана на Мальдивах. Там Сати Казанова и ее муж Стефано Тиоцци проводят медовый месяц.
Многие комментаторы отметили, что певица слишком сильно похудела. Интернет-пользователи считают, что это ей не к лицу.
"Слишком уж худая ты, Сати. Надо есть больше, авокадо и хлеб с маслом", – дали исполнительнице совет. "Больной вид, так и до анорексии недалеко", – тревожится один из комментаторов.
Примечательно, что некоторые поклонники встали на защиту артистки. "Худая, зубы не такие, кольца не такие... Эстеты собрались! Человек прежде должен быть красив душой! А Сати что внешне, что внутренне красива!" – считает один из пользователей.
Напомним, недавно в Сети появилось видео со свадьбы Казановой и Тиоцци. Пышное торжество состоялось на Кавказе.
Как писали Dni.Ru, банкет проходил в дорогом ресторане. Невеста была в скромном национальном наряде – белом платье с золотистой вышивкой на подоле. Довершал образ темный головной убор.
Сати и Стефано познакомились в Германии на свадьбе друзей. Примечательно, что общаются влюбленные преимущественно на английском языке, хотя Стефано уже начал учить русский.
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