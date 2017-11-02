Сати Казанова ужаснула болезненной худобой

Эксклюзив Особое мнение Интервью Первый канал вышвырнул выскочку Бузову Полиция окружила театр Джигарханяна

Выбор читателей

Галкину грозит смерть после мерзкого гей-скандала
Разведенная Анфиса Чехова призналась в тяжелой болезни
Диана Шурыгина влезла в новый секс-скандал
В мерзкий гей-скандал Панина и Галкина вмешался провокатор из "Дома-2"
Семью Фриске настигла суровая кара
Беркова в "голом" платье обвенчалась со Cтояновым
партнеры
Четверг 2 ноября
Лента новостей
20:02
Безумные регионы: женщина закрыла дочь в стиральной машине
20:00
Под Москвой электричка протаранила иномарку
18:39
Прихожанки бьются в экстазе от попа-атлета в эротичном белье
18:24
В Москве из окна жилого дома выпал человек
17:53
Украина запустила ракеты в сторону Крыма
17:49
У 17-летнего футболиста случился инфаркт на поле
17:27
Президент Киска угодил в ДТП
17:03
Facebook уличили в прослушке
16:22
Коренной чернокожий москвич подался в президенты России
15:46
Умер создатель "Прямой линии"
15:45
Звезда "Голоса" даст концерт в Москве
15:39
Польша признала украинцев варварами
15:30
Москвичи избавляются от квартир в новостройках
15:29
Найдено завещание зарезавшего учителя студента
15:06
Московским театралам предложили пройти бесплатный литературный квест
15:01
Трамп решил самоутвердиться за счет узбека
14:55
Назван лучший смартфон месяца
14:50
Кравчук рассказал о сговоре с Ельциным
14:48
Компания Илона Маска отчиталась о рекордных убытках
14:43
В Петербурге грабители похитили 20 тонн мяса
14:27
Поклонская и Кадыров объединились против Ленина
14:25
"Почту России" обвинили в навязывании услуг
14:20
Москвичи сошли с ума перед продажами нового iPhone
14:14
Стрелок на машине инвалида устроил разборки на дороге в Москве
14:02
США испугались "зверского" российского оружия
13:53
Google обвинили в войне против России
13:25
Тверского стрелка оставили в тюрьме до конца жизни
13:16
Сенсационное заявление порнозвезды Берковой после венчания
13:14
В Турции четверо силовиков погибли в перестрелке с курдами
13:02
Коленки журналистки довели главу Минобороны до отставки
13:01
Россиянки назвали необычные места для секса
13:01
Первый канал вышвырнул выскочку Бузову
12:54
Выезды из Сургута перекрыли из-за поиска опасных убийц
12:37
В Подмосковье ловкие воришки стащили лазер за два миллиона
12:31
Полиция окружила театр Джигарханяна после дерзкого нападения
12:21
Пьяная кикбоксерша избила любовника и двух полицейских
12:18
Дочь Кончаловского сильно изменилась
12:11
Курс биткоина перевалил за 7 тысяч долларов
12:07
Умер режиссер фильма "Секретный фарватер"
12:05
Назван рецепт мужского множественного оргазма
11:56
В Москве пройдет XX выставка "Бижутерия от винтажа до наших дней"
11:54
Рапунцель из "Дома-2" врезала Шурыгиной
11:46
Глава ЦБ назвала сроки приватизации Сбербанка
11:37
Актриса Васильева назвала украинскую певицу путаной
11:25
В Москве мужчину заживо сожгли в отделении полиции
11:21
Панин о Галкине: Жаль, что такое чмо называется "артист"
11:09
Друг о супружеской измене молодой жены Джигарханяна
11:08
Захарова опозорилась в прямом эфире
11:04
Магия борща и секса
11:02
Кто настоящий хозяин миллиардов полковника Захарченко
11:02
Девушкам в рваных джинсах грозит изнасилование
10:54
Вдова Марьянова отреагировала на обращение Липницкой
10:28
В Москве у безработного угнали Mercedes за 4 млн
10:15
Как женщины относятся к жизни без оргазма
10:15
Труп четыре часа пролежал на улице в Москве
10:10
Подольская в ночи застала Преснякова
09:56
Из банка в Москве украли 27 миллионов
09:48
В Индии родился ребенок с двумя головами
09:37
Россиянам грозит смертельная эпидемия
09:36
Паулина Андреева осталась без волос
09:27
Поминавшие утонувших товарищей погибли на водохранилище под Челябинском
09:13
Онкобольным Дмитрием Хворостовским подло воспользовались
09:05
В новостном репортаже разглядели инопланетянина (видео)
08:44
Убивший учителя студент решился на откровения перед резней
08:36
Максакова стала героиней нового скандала
08:29
Киев предъявил Москве жесткие требования по Крыму
08:00
Путину раскрыли способ сурово покарать США
07:47
При стрельбе в универмаге в Колорадо погибли люди
21:56
Панин вплел Пугачеву в пакостные гей-разборки с Галкиным
21:50
Беглянке Цымбалюк-Романовской светит несколько уголовных дел
21:49
В Москве машина с инкассаторами попала в ДТП
21:31
Гороскоп здоровья на ноябрь
21:18
В России остановился рост цен на продукты
21:17
Королева "качалки" покорила Сеть
21:15
Из-за отвратительной лжи Тимати внук Пугачевой утратил веру в людей
20:43
Мужу Берковой родит детей другая женщина
20:40
Безумные регионы: ростовчане покупают все больше секс-игрушек
20:40
Смерть чеченки с Майдана связали с убийством Немцова
20:22
Дастина Хоффмана обвинили в домогательствах
20:02
Лыжников Легкова и Белова лишили золота Сочи-2014
19:48
В деле о резне в московском колледже всплыло домашнее насилие
19:37
На фиолетовой ветке московского метро случилось ЧП
19:30
Джигурда объявил о президентских амбициях
19:15
Волочкову в аэропорту распекли за пьянство
19:10
Зарплата ушлой молодой жены Джигарханяна возмутила его друзей
18:39
Сахалин беднеет из-за губернатора
18:26
Звезда "Физрука" призналась в интиме с Нагиевым
18:10
Ребенок спас Краснихину от СИЗО
18:01
На Бузову набросились из-за неожиданной роли
17:55
Трагедия семьи Эльдара Рязанова
17:40
В Москве появилось кладбище роботов
17:31
Бунтующий Саакашвили подставил Авакова
17:04
В Москве на один день закроют центры госуслуг
17:02
Олимпийская чемпионка вышла замуж за подругу
16:29
Красотку-помощницу мэра ударили 7 раз ножом из-за цепочки и сережек
16:29
За что студент перерезал горло учителю в Москве
16:25
Анисина поставила ультиматум Джигурде
16:25
Почему снятся кошмары
16:18
Опубликован график отключения газа должникам
16:18
У жены лысеющего от гепатита Казаченко обнаружили рак
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Волочкову в аэропорту распекли за пьянство
Панин о Галкине: Жаль, что такое чмо называется "артист"
Вдова Марьянова отреагировала на обращение Липницкой
Взбешенный Джигарханян снова штурмует чужую квартиру
Полиция окружила театр Джигарханяна после дерзкого нападения
Максакова сделала заявление о Шепелеве и любовнице мужа
Шоу-бизнес

Сати Казанова ужаснула болезненной худобой

Сати Казанова. Фото: instagram.com/satikazanova
Знаменитая певица Сати Казанова поделилась в Сети необычным снимком. Интернет-пользователи всерьез обеспокоены состоянием здоровья звезды.
прочитано 2947 раз

Судя по всему, фотография была сделана на Мальдивах. Там Сати Казанова и ее муж Стефано Тиоцци проводят медовый месяц.

ПО ТЕМЕ

Сати Казанову обогатит брак с итальянцем

 Звездный Инстаграм

Сюжеты Звездный Инстаграм

Сати (Сатаней) Сетгалиевна Казанова

Сати (Сатаней) Сетгалиевна Казанова певица

Многие комментаторы отметили, что певица слишком сильно похудела. Интернет-пользователи считают, что это ей не к лицу.

"Слишком уж худая ты, Сати. Надо есть больше, авокадо и хлеб с маслом", – дали исполнительнице совет. "Больной вид, так и до анорексии недалеко", – тревожится один из комментаторов.

Примечательно, что некоторые поклонники встали на защиту артистки. "Худая, зубы не такие, кольца не такие... Эстеты собрались! Человек прежде должен быть красив душой! А Сати что внешне, что внутренне красива!" – считает один из пользователей.

Напомним, недавно в Сети появилось видео со свадьбы Казановой и Тиоцци. Пышное торжество состоялось на Кавказе.

Как писали Dni.Ru, банкет проходил в дорогом ресторане. Невеста была в скромном национальном наряде – белом платье с золотистой вышивкой на подоле. Довершал образ темный головной убор.

Сати и Стефано познакомились в Германии на свадьбе друзей. Примечательно, что общаются влюбленные преимущественно на английском языке, хотя Стефано уже начал учить русский.

Автор: Евгений Мышко2 ноября 2017, 17:11
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сати Казанова призналась в любви Родиону Газманову

567

комментарии

Политика

Путину раскрыли способ сурово покарать США
Киев предъявил Москве жесткие требования по Крыму
Смерть чеченки с Майдана связали с убийством Немцова
Бунтующий Саакашвили подставил Авакова

Шоу-бизнес

Актер Марьянов был отравлен
Красавчик из "Дома-2" попал в страшную аварию
Сати Казанова ужаснула болезненной худобой
Жена Малинина откровенно о нищебродах и зависти

Проишествия

В Москве мужчину заживо сожгли в отделении полиции
Убивший учителя студент решился на откровения перед резней
Трагедия семьи Эльдара Рязанова
Актер из "Улиц разбитых фонарей" умер после тяжелой болезни

Lifestyle

Россияне прилипли к телевизорам из-за сериала "Ивановы-Ивановы"
Троцкий – поп-звезда: Эрнст рассказал о новом сериале на Первом
Учитель объяснил агрессивное поведение Поклонской
В московской филармонии избивают стариков и инвалидов
Шоу-бизнес

Вдова Марьянова отреагировала на обращение Липницкой

Безутешная женщина поддержала инициативу
Общество

Захарова опозорилась в прямом эфире

Официальный представитель МИДа сослалась на подложную фотографию
Шоу-бизнес

Вдовец раскрыл подробности смерти Людмилы Гурченко

Сергей Сенин дал откровенное интервью
Происшествия

Найдено завещание зарезавшего учителя студента

Молодой человек разочаровался в современном обществе

Гороскоп

Гороскоп здоровья на ноябрь
Мужу Берковой родит детей другая женщина
Бизнес-гороскоп на ноябрь
После развода с тренером Лолита дважды выйдет замуж

Фоторепортажи

Паулина Андреева осталась без волос
Королева "качалки" покорила Сеть
Знаменитости предпочитают молодых мужчин
Молодая красотка путешествует голой

Спорт

Лыжников Легкова и Белова лишили золота Сочи-2014
Плющенко об Авербухе: За такие слова надо сажать на муравейник
Олимпийская чемпионка вышла замуж за подругу
Емельяненко назвали подлецом и обиженной девочкой

Регионы

Безумные регионы: ростовчане покупают все больше секс-игрушек
Красотку-помощницу мэра ударили 7 раз ножом из-за цепочки и сережек
Будущий воспитатель детсада разделась ради iPhone (видео)
Школьнику грозит тюрьма за подделку оценок в журнале
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru