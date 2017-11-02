Сати Казанова ужаснула болезненной худобой

Знаменитая певица Сати Казанова поделилась в Сети необычным снимком. Интернет-пользователи всерьез обеспокоены состоянием здоровья звезды.

Судя по всему, фотография была сделана на Мальдивах. Там Сати Казанова и ее муж Стефано Тиоцци проводят медовый месяц.

Многие комментаторы отметили, что певица слишком сильно похудела. Интернет-пользователи считают, что это ей не к лицу.

"Слишком уж худая ты, Сати. Надо есть больше, авокадо и хлеб с маслом", – дали исполнительнице совет. "Больной вид, так и до анорексии недалеко", – тревожится один из комментаторов.

Примечательно, что некоторые поклонники встали на защиту артистки. "Худая, зубы не такие, кольца не такие... Эстеты собрались! Человек прежде должен быть красив душой! А Сати что внешне, что внутренне красива!" – считает один из пользователей.

Публикация от Sati Kazanova (@satikazanova) Ноя 1 2017 в 11:17 PDT

Напомним, недавно в Сети появилось видео со свадьбы Казановой и Тиоцци. Пышное торжество состоялось на Кавказе.

Как писали Dni.Ru, банкет проходил в дорогом ресторане. Невеста была в скромном национальном наряде – белом платье с золотистой вышивкой на подоле. Довершал образ темный головной убор.

Сати и Стефано познакомились в Германии на свадьбе друзей. Примечательно, что общаются влюбленные преимущественно на английском языке, хотя Стефано уже начал учить русский.