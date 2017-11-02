Сбежавшая жена Джигарханяна устроила вакханалию

Виталина ведет информационную войну. У нее есть соратники.

История со скандальным разводом 82-летнего Армена Джигарханяна и 38-летней Виталины Цымбалюк-Романовской все больше напоминает фарс, драму и анекдот одновременно. Взломы чужих квартир, рейдерский захват театра, изъятие документов и компьютеров, власть "армянской мафии", ночевки худрука в театре – одна новость страшнее другой.

Кто-то, правда, считает, что всю эту вакханалию начала сбежавшая за границу Виталина Цымбалюк-Романовская и ее компания, подбрасывая дровишек в костер. Мол, они ведут изощренную информационную войну. А сама Виталина, уволившись с поста директора, по-прежнему руководит всеми делами и инициирует в Москве пресс-конференцию о "происходящем беспределе". Выступать там будут ее соратницы – Элина Мазур, которая заявлена как официальный представитель жены Армена Джигарханяна, и пресс-секретарь театра Наталия Корнеева. Худрук, впрочем, по слухам, не давал ей полномочий говорить от лица всего коллектива.

Сам Джигарханян, по информации "МК", уже завтра идет в Департамент по культуре решать вопрос о будущем театра и подбирать нового директора, но Виталина за его спиной продолжает действовать. При этом Армен Борисович просит оградить его и коллектив от аферистов, мешающих нормальной работе.

Очевидно, в создавшуюся ситуацию стоит вмешаться, наконец, Департаменту культуры города, который и финансирует театр. А иначе пресса так и будет писать о скандалах, а не о премьерах.