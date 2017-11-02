Собчак выпороли розгами после подлого бегства Летучей

Телеведущая стойко приняла испытание – чего не сделаешь ради карьеры! Dni.Ru узнали о казусе.

Телеканал "Пятница!" лишился главной своей звезды – Елена Летучая сбежала на Первый. Однако свято место пусть не бывает, и теперь на канале будет работать Ксения Собчак. Она вместе с журналистом Антоном Красовским приглашена вести самый дерзкий и ироничный проект этой осени – шоу "Можем повторить".

Им предстоит пережить драматичные и прекрасные моменты истории – побывать на роскошных балах, холодящих кровь дуэлях и безумных танцплощадках. Ведущие выяснят, что ели и пили, как жили и развлекались наши великие предки.

Конечно, не все окажется по вкусу. Каждое блюдо той или иной эпохи будет приготовлено в строгом соответствии с оригинальным рецептом, а гардероб подобран с учетом требований и тенденций того времени, в которое "перенесутся" Собчак и Красовский. Ксении, например, придется смириться с корсетом, научиться крахмалить мужские рубашки и зарабатывать на жизнь мойкой машин.

Самыми сложными были съемки, в которых Собчак узнала, как в старину пороли розгами. Журналистка прочувствовала всю тяжесть удара, но стойко приняла испытание.

Добавим, что Собчак занята на нескольких телеканалах: она ведет "Новую фабрику звезд" на Муз ТВ, интервьюирует политиков и общественных деятелей на "Дожде". Накануне предвыборной кампании – Ксюша метит в президенты России – любая шумиха и пиар кажутся уместными.