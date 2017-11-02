Мать возмущена грехопадением Малышевой

Позабыть женскую гордость и девичью честь – немыслимо. Это главное в жизни.

Елена Малышева уверена, что детей непременно надо держать в ежовых рукавицах. "В нашей семье было строгое воспитание, – рассказала телеведущая. – Тогда это было нормой. Нас с сестрой учили, что главное для девочки – женская гордость и девичья честь. Мне было 16 лет, я встречалась с мальчиком Витей, и он пригласил меня к себе, причем у него дома были родители. Да и мои мама с папой его знали. Но когда я стала к нему собираться, папа спросил: "А в каком качестве ты туда пойдешь?" "Не знаю", – ответила я. Папа отрезал: "В семью молодого человека ты можешь прийти только в качестве невесты!" И я осталась дома".

"А когда классе в восьмом я накрутила бигуди и легла спать, накрывшись одеялом, чтобы никто не увидел, меня разбудила мама и возмутилась, как я могла допустить такое грехопадение. И даже когда по окончании института я отправилась в Москву, в аспирантуру, папа поехал со мной, чтобы встретиться с моим профессором. Родители меня оберегали, беспокоились обо мне, любили", – цитирует Малышеву портал wday.ru

Таких же правил теледоктор придерживается в воспитании собственных детей. Как писали Dni.Ru, она устроила сына мыть туалеты в больнице. Платили там 700 рублей в месяц. После этого парень осознал ценность денег и перестал тратить их на ерунду. Кроме того, он знал, что просить у родителей на кафе бесполезно – они предложат пойти и заработать нужную сумму. В итоге сыновья Малышевой выросли независимыми и самостоятельными. Старший, Юрий, окончил ординатуру по хирургии и теперь проходит резидентуру в США. А младший, Василий, окончил юридическую академию в Москве.