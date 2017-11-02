Друг о супружеской измене молодой жены Джигарханяна

Друг Армена Джигарханяна высказался относительно слухов о супружеской измене Виталины Цымбалюк-Романовской. Приятель артиста предположил, что и до самого актера дошла эта информация.

Журналисты продолжают рвать на части близкого друга Армена Джигарханяна Артура Согомоняна, поскольку он единственный, кто подробно и обстоятельно комментирует скандальную историю, главными героями которой стали легендарный актер и его молодая супруга Виталина Цымбалюк-Романовская.

Шумиха получила поистине всероссийский масштаб, когда выяснилось, будто все имущество Джигарханяна оформлено на его жену. При этом у самого артиста якобы не осталось и гроша в кармане. Впрочем, сам Согомонян считает, что финансовые взаимоотношения не стали единственной причиной будущего развода пары.

"Недовольство копилось давно. То, что Виталина пеклась о своем материальном положении, еще куда ни шло. Армен Борисович смотрел на это терпимо. Говорил, мол, она приезжая, ей хочется иметь недвижимость здесь, понимаю... Но когда Виталина вдруг решила, что она режиссер-постановщик, и стала делать музыкальные спектакли, начались принципиальные размолвки", – сообщил Согомонян.

По его словам, Джигарханян не мог смириться с тем, что жена выпускала "сырые" спектакли и шла против творческих интересов супруга. Они якобы даже не раз крупно ссорились из-за этого. "Нас, друзей, и раньше удивляла избранница Армена Борисовича, но, поскольку Виталина заботилась о его здоровье, мы не встревали в их отношения. Но на этот раз Виталина повела себя агрессивно, заговорила о том, что Армену Борисовичу пора на пенсию. Да еще и пошли слухи про ее вероятную неверность..." – цитирует друга мэтра сайт "Комсомольская правда".

Согомонян не стал уточнять, откуда до него дошла информация о возможной супружеской измене молодой жены друга, и не захотел ничего утверждать или отрицать по этому поводу. "Не знаю, правдивы ли они, но, возможно, до Армена Борисовича тоже дошли такие разговоры. И все-таки, думаю, главная причина распада их семьи в том, что Виталина стала сама делать постановки и не слушала мнения Джигарханяна. А для него творческий вопрос на первом месте. Он душой болеет за театр, которой носит его имя", – заключил Артур Согомонян.