Анжелика Агурбаш попала в беду
После развода с бизнесменом, производителем мясной продукции Николаем Агурбашем Анжелика решила продать свои драгоценности, общая сумма которых оценивалась в 70 миллионов рублей. Одно из колец в шикарной коллекции певицы с желтым бриллиантом в десять карат стоило 25 миллионов рублей.
Для реализации сделки Анжелика наняла некую Марию из Казани, передает Telegram-канал Mash. Однако посредница обманула артистку и, получив украшения, заложила их в ломбард за шесть миллионов рублей.
Напомним, что Анжелика развелась с "колбасным королем" в 2012 году. Этот разрыв дался певице нелегко: после расторжения брака Агурбаш выгнал ее из дома и потребовал прекращения выступления под ее псевдонимом. Бизнесмен намеревался лишить экс-супругу и своей фамилии, однако его требования остались невыполненными.
В прошлом году певица решилась рассказать подробности своего брака с Николаем. По словам Анжелики, она жила с маньяком и долгие годы была жертвой нездоровой любви.
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