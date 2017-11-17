Анжелика Агурбаш попала в беду

У певицы Анжелики Агурбаш украли драгоценности на 70 миллионов рублей. По некоторым данным, артистку обманула посредница, с помощью которой она пыталась продать ювелирные украшения.

После развода с бизнесменом, производителем мясной продукции Николаем Агурбашем Анжелика решила продать свои драгоценности, общая сумма которых оценивалась в 70 миллионов рублей. Одно из колец в шикарной коллекции певицы с желтым бриллиантом в десять карат стоило 25 миллионов рублей.

Для реализации сделки Анжелика наняла некую Марию из Казани, передает Telegram-канал Mash. Однако посредница обманула артистку и, получив украшения, заложила их в ломбард за шесть миллионов рублей.

Напомним, что Анжелика развелась с "колбасным королем" в 2012 году. Этот разрыв дался певице нелегко: после расторжения брака Агурбаш выгнал ее из дома и потребовал прекращения выступления под ее псевдонимом. Бизнесмен намеревался лишить экс-супругу и своей фамилии, однако его требования остались невыполненными.

В прошлом году певица решилась рассказать подробности своего брака с Николаем. По словам Анжелики, она жила с маньяком и долгие годы была жертвой нездоровой любви.