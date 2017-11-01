Беглянке Цымбалюк-Романовской светит несколько уголовных дел

Супруга известного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская может стать фигуранткой нескольких уголовных дел. По одному из эпизодов она обвиняется в незаконной прослушке кабинета артиста.

Скорее всего, к этому добавится еще и взлом. Как сообщает газета "Московский комсомолец" со ссылкой на свой источник, на девушку написали заявление в полицию еще в 2016 году. Автором документа стала Татьяна Власова, бывшая жена Джигарханяна.

По ее словам, 28 января прошлого года она ненадолго отлучилась из своей трехкомнатной квартиры на Арбате. Когда женщина вернулась домой, она обнаружила на своей лестничной клетке несколько человек, среди которых была и Виталина Цымбалюк-Романовская. Вместе с ней на месте событий присутствовали двое ее знакомцев: Владимир Путинцев и Ирина Мусиенко.

Когда Власова осведомилась, чем обязана нежданному визиту, непрошенные гости начали расходиться. Перед тем, как покинуть подъезд они заявили, что поменяли в ее квартире замок. Владимир Путинцев дал ошарашенной Власовой ключи от ее собственной квартиры и удалился.

По информации "Московского Комсомольца", женщина сразу же побежала в полицию и Следственный комитет России. Она потребовала, чтобы Путинцева, Мусиенко и Цымбалюк-Романовскую привлекли к уголовной ответственности за взлом ее двери и нарушение неприкосновенности чужого жилища.

Виталину вызвали на допрос, на котором та заявила, что действовала по поручению Армена Джигарханяна, который написал на имя Путинцева доверенность. По версии девушки, она действительно посещала квартиру Татьяны Власовой, однако вместе с ней был местный участковый.

"Я, Путинцев и Мусиенко посетили квартиру по просьбе Джигарханяна с целью узнать, все ли в порядке, не проживают ли в ней без его согласия посторонние люди. Также Армен Борисович дал мне ключи от указанной квартиры. У Путинцева была соответствующая доверенность на посещение данной квартиры, которая была предъявлена участковому, с которым мы заходили в квартиру", – приводит газета "Московский Комсомолец" слова Цымбалюк-Романовской. Отметим, что по информации журналистов, доверенность действительно была, однако ее оформили спустя неделю после взлома, 4 февраля.

Кроме того, на допросе девушка уверяла, что взломать дверь решил сам участковый. По словам Цымбалюк-Романовской, полицейский вызвал слесаря, который и открыл дверь. "Мы осмотрели квартиру, посторонних людей не обнаружили, после чего незамедлительно ушли", – добавила девушка. Жена известного артиста утверждала, что они действовали по его просьбе.