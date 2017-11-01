Друга-педофила Ротару вытаскивают из тюрьмы

Продюсер домогался пятилетней дочери соседа. Но эта версия теперь поставлена под сомнение.

Продюсер Евгений Мартыненко работал с такими звездами, как Юрий Шевчук, Константин Кинчев. А с Софией Ротару, как говорят, он водил и личную дружбу. Но полтора года назад Евгений оказался в тюрьме – его арестовали по обвинению в педофилии. Следственные органы считают, что Мартынов домогался пятилетней девочки.

Как следует из материалов уголовного дела, Евгения обвинил сосед, утверждающий, что застал его на коленях возле своей лежащей в кресле дочки. Тот, в свою очередь, настаивал, что просто хотел показать мужчине, который был всегда слишком груб со своими детьми, что можно нормально общаться с ними, без криков и рукоприкладства.

Самое интересное, что мать пострадавшей девочки, которая поначалу поддержала обвинения мужа, потом отказалась от своих показаний и дважды выступила в суде в защиту Мартыненко. По ее словам, супруг надеялся под угрозой обвинения в домогательствах выманить у Евгения его джип и деньги. Однако тот отказался пойти на сделку.

Во время съемок ежедневного ток-шоу "Специальный выпуск с Вадимом Такмеевым" на канале НТВ, который посвящен скандалу с участием известного музыкального промоутера, произошел невероятный поворот! Были обнародованы новые показания по делу Мартыненко.

Один из главных свидетелей обвинения раскрыл неожиданную правду. Эти сведения могут повернуть нашумевшую историю на 180 градусов и дать надежду отчаявшимся родственникам Евгения.



Напомним, на минувшей неделе в соцсетях стартовала акция в поддержку Евгения Мартыненко, осужденного на семь лет за насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка, не достигшего 14-летнего возраста. Ее организаторы надеются, что смогут привлечь общественное внимание к ситуации и добиться освобождения Евгения.