Опубликовано видео с подозрительным Балуевым

В Сети появился ролик, на котором запечатлен попавший в скандал актер Александр Балуев, которого, по некоторой информации, сняли с рейса из-за алкогольного опьянения. На видео артиста запечатлели в подозрительном, по мнению пользователей Сети, виде.

Шумиха вокруг прославленного актера Александра Балуева набирает обороты. Теперь в Сети обнародовали видео, сделанное в аэропорту Калининграда, где артист и попал в скандал. Один из очевидцев инцидента запечатлел его нетвердую, по мнению Life.ru, походку. Артиста сняли идущим по помещению воздушной гавани, а затем возле стойки справочной.

Пользователи интернета, посмотрев ролик, пришли к неоднозначным выводам. По мнению зрителей, нельзя с уверенностью сказать, что Балуев пьян. "журналисты раздувают! где там походка пьяная?бред...", "Тупизм, даже если и выпил человек, чего раздувать?", "Все пьют) вся Россия пьет. Он тоже человек! Хороший актер. Я б ему сам предложил бы посидеть за одним столом)))))) уважаемый человек =)", "Ага – они ВСЕ блин Не Пьющие. Вранье!!!!!!!", "Многие, так называемые "звезды"любят пошалить в провинции", "И что за эпидемии такая в России? Неужели не стыдно? Жаль, что в мире слово "русский" стал синонимом слова "пьяница", – высказались в комментариях пользователи Сети. При этом они отметили, что Балуев выглядит "подозрительно".

Ранее стало известно, что в Калининграде Александр Балуев был меньше суток, передает Flashnord. Днем он прилетел в город на важную встречу, а вечером должен был вернуться в Москву. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Сообщалось, что актер успешно прошел регистрацию и проследовал в зал ожидания. Через какое-то время к нему подошли сотрудники полиции и после непродолжительной беседы вывели его из помещения.

"Он опоздал на этот рейс. Во-первых, поздно туда приехал, во-вторых, там как-то два рейса подряд. В 19:20 он просто не успевал. Я все время смотрела на часы и интересовалась, почему он еще не в самолете. А следующий самолет – ну там в 20:00. То есть он на свой рейс просто опоздал", – заявила директор артиста Ольга Матвейчук. В итоге, Балуеву поменяли билет, и он спокойно дождался другого самолета.