Актера Александра Балуева сняли с рейса

В калининградском аэропорту Храброво с рейса в Москву сняли Александра Балуева, передает Life.ru. Сообщается, что актер успешно прошел регистрацию и проследовал в зал ожидания. Через какое-то время к нему подошли сотрудники полиции и после непродолжительной беседы вывели его из помещения. По предварительной информации, причиной послужило сильное алкогольное опьянение актера. Напомним, Александр Балуев снялся в таки фильмах, как "Антикиллер", "В августе 44-го", "Кандагар", "Турецкий гамбит" и многие другие. В его послужном списке значится участие в более чем 60 лентах, а также свыше 30 театральных ролей.

