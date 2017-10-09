Азизу удивило поведение взбесившейся Меньшовой
Певец, как всегда, остановил свой выбор на максимально ярком образе: бейсболка с металлическими заклепками, темные очки, закрывающие половину лица, блестящая куртка и кислотного цвета брюки и перчатки. Появившись, певец сконцентрировал все внимание ведущих и студии на себе – он делал едкие замечания о других гостях, прерывал Юлию Меньшову, сравнивал ее со строгой "училкой" и даже назвал Максима Галкина своим учеником по части юмора.
Итогом этого откровенно вызывающего поведения стало то, что хрупкая ведущая хлопнула ладонью по столу и попросила Богдана покинуть студию. Телезрители заметили, что Юлия Меньшова и гостья передачи - Лика Стар были уже на пределе. Титомир эмоционально простился со студией, поцеловал руку ведущей и удалился.
После этого эпизода у зрителей, как и у редакции Dni.Ru, возникло множество вопросов. Мы решили узнать у других гостей передачи, как они оценили поведение Богдана Титомира. Певица Азиза, давно знакомая со звездой, даже не заметила инцидента. В телефонном интервью она оправдывала коллегу: "Он просто втянулся в процесс общения... Эпатажное поведение – это его имидж такой сценический". И хотя речь Титомира больше напоминала поток сознания, певица продолжила защищать его и добавила: "За кулисами он совсем другой".
В конце 90-х Богдан Титомир пропал со сцены, как позже выяснилось – уехал в США оттачивать музыкальные таланты. В "нулевых" певец вернулся и, несмотря на скромный спрос на свою персону, сумел стать частью музыкальной тусовки и отправился гастролировать по стране. Как говорил сам поп-музыкант: "Пипл хавает".
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