Азизу удивило поведение взбесившейся Меньшовой

Субботний выпуск передачи "Сегодня вечером" был посвящен лихим 90-м и звездам, которым удалось воспользоваться возможностями того времени. Среди гостей оказался и главный бунтарь отечественной эстрады тех дней Богдан Титомир.

Певец, как всегда, остановил свой выбор на максимально ярком образе: бейсболка с металлическими заклепками, темные очки, закрывающие половину лица, блестящая куртка и кислотного цвета брюки и перчатки. Появившись, певец сконцентрировал все внимание ведущих и студии на себе – он делал едкие замечания о других гостях, прерывал Юлию Меньшову, сравнивал ее со строгой "училкой" и даже назвал Максима Галкина своим учеником по части юмора.

Итогом этого откровенно вызывающего поведения стало то, что хрупкая ведущая хлопнула ладонью по столу и попросила Богдана покинуть студию. Телезрители заметили, что Юлия Меньшова и гостья передачи - Лика Стар были уже на пределе. Титомир эмоционально простился со студией, поцеловал руку ведущей и удалился.

После этого эпизода у зрителей, как и у редакции Dni.Ru, возникло множество вопросов. Мы решили узнать у других гостей передачи, как они оценили поведение Богдана Титомира. Певица Азиза, давно знакомая со звездой, даже не заметила инцидента. В телефонном интервью она оправдывала коллегу: "Он просто втянулся в процесс общения... Эпатажное поведение – это его имидж такой сценический". И хотя речь Титомира больше напоминала поток сознания, певица продолжила защищать его и добавила: "За кулисами он совсем другой".

Публикация от Богдан Титомир (@bogdantitomir_official) Окт 8 2017 в 7:15 PDT

В конце 90-х Богдан Титомир пропал со сцены, как позже выяснилось – уехал в США оттачивать музыкальные таланты. В "нулевых" певец вернулся и, несмотря на скромный спрос на свою персону, сумел стать частью музыкальной тусовки и отправился гастролировать по стране. Как говорил сам поп-музыкант: "Пипл хавает".