Новый "Холостяк" предъявил девушкам жесткие требования
"Для меня наиболее интересными являются девушки, которые имеют свою собственную точку зрения, свою цель, свою мечту и свой самостоятельный род деятельности. Я не говорю о том, что она должна полностью сама себя обеспечивать, но и не полностью быть коммерчески зависимой от мужчины", – говорит Егор. Музыкант признался, что его могут зацепить девушки, которым от него ничего не нужно.
Вместе с тем звезда понимает, что идеальных людей не бывает. Крид не скрывает, что работает над собой. По его словам, он стал более спокойным, ведь излишняя вспыльчивость может обидеть другого человека. Поэтому теперь артист старается сначала успокоиться, а уже потом делать какие-либо заявления.
При этом певец не церемонится с теми, кого не любит. "Вспыльчивых людей полно, каждый человек может вспылить, просто непубличные люди могут хоть по тысяче раз на дню такое делать, никто не заметит. А артисты – публичные люди, поэтому на нас заостряют внимание, действия фиксируются и становятся бэкграундом", – цитирует Егора Woman’s Day. Музыкант признался, что из-за напряженного графика ему катастрофически не хватает времени на личную жизнь.
Напомним, уже следующей весной за сердце Егора Крида будут бороться 25 девушек в рамках самого романтического реалити-шоу на российском телевидении. Участницы попытаются покорить артиста не только выдающимися внешними данными, но и талантами.
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