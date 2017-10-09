У Михалкова тайно родился сын

В семье старшего сына Никиты Михалкова Степана счастливое событие. Супруга подарила 51-летнему Михалкову сына, причем пополнение счастливые родители тщательно скрывали.

Степан и Елизавета Михалковы вместе почти десять лет. Однако лишь несколько месяцев назад супруги стали родителями. Счастливое событие Степан и Елизавета держали в тайне от всех, даже самых близких друзей. Лишь сейчас пара обнародовала радостную информацию. "Весной мы действительно стали родителями. У нас появился сыночек, которого мы назвали Лукой. Имя выбирали на семейном совете, по святцам", – цитирует Елизавету Михалкову Starhit.

Отметим, что для Лизы мальчик является первенцем, а вот для Степана сын уже четвертый по счету. От первого брака с манекенщицей Аллой Сиваковой он воспитывает 25-летнюю Александру, которая скоро сделает его дедушкой, 18-летнего Василия и 15-летнего Петра.

Степан и Елизавета очень хотели ребенка. Об этом свидетельствует то обстоятельство, что Михалковы побывали в известном монастыре Хиландар, где растет лоза святого Симеона Мироточивого, за вином от которой приезжают бездетные пары со всего мира. Отметим, что для прославленного режиссера Никиты Михалкова Лука стал десятым внуком.

Публикация от Елизавета Михалкова (@elizaveta.mikhalkova) Сен 4 2017 в 9:01 PDT

Буквально днями ранее стало известно, что дочь Степана Михалкова Александра готовится стать матерью. Девушка объявила о своей беременности, опубликовав на страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой демонстрирует большой живот. Однако в подписи к снимку Александра ни слова не сказала о своем интересном положении, рассудив, что и так всем все понятно. "автоспуск же есть", – коротко написала Михалкова. Интересно, что вследствие шумихи, которая вскоре поднялась в Сети после обнародования новости, Александра во избежание пересудов закрыла доступ к аккаунту.