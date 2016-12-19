Садальский: Михалков клянчил деньги у Вертинской

Звездный сплетник Станислав Садальский порадовал почитателей очередным искрометным рассказом о личной жизни своих именитых коллег. Актер сообщил, что Степан Михалков клянчил деньги у Анастасии Вертинской, когда она была замужем за Александром Градским.

Похоже, Садальскому пора уже засесть за книгу, посвященную самым известным деятелям отечественного шоу-бизнеса. Очень уж интересно и остроумно Станислав пишет о своих коллегах – звездах первого эшелона, легендах российского кинематографа.

Буквально на днях актер поделился уникальным фото Нонны Мордюковой и Риммы Марковой. Звездный острослов заявил, что легендарные актрисы были "большими поклонницами русской водочки".

Нынче же Садальский посвятил сообщение незабвенной красавице Анастасии Вертинской, отмечающей день рождения 19 декабря. Сегодня народной артистке исполнилось 72 года.

"Много лет назад, будучи бедным и голодным артистом, я приходил к Насте в гости – на обеды, – с нежностью вспоминает Станислав. – И стал свидетелем такой сцены. Маленький Степа Михалков приставал к маме и клянчил денег на кино. Настя ни в чем никогда не отказывала сыну, но в тот момент денег у нее не было: "Сынок, потерпи два дня" (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)".

Фото опубликовано Станислав Садальский (@stassadal) Дек 18 2016 в 9:01 PST

На тот момент Вертинская уже развелась с отцом Степана Никитой Михалковым. "Тогдашний муж Анастасии, певец и композитор Александр Градский, "чесавший" в то время по десять концертов в день, решил принять участие в воспитании пасынка: – Степа, а ты сдай баночки из-под майонеза и получишь целых 2 рубля 73 копейки. Через три часа расстроенный Степан вернулся с авоськой гнилых яблок. Сказал: "Продавщица денег не дала, говорит, детей деньги портят. И дала яблоки". Больше Александра Градского я у Вертинской не видел, в роли мужа он продержался один месяц", – иронизирует Садальский.

Звездный острослов продолжает бывать у Вертинской и поныне. "Как-то я напомнил Насте этот случай. "А ты еще спрашиваешь, почему я одна!" – засмеялась Настя. А еще моя любимая актриса, единственная звезда серебряного века и русского декаданса Анастасия Вертинская создала фонд помощи неимущим актерам. На Новодевичьем она ухаживает за тремя могилами – отца мамы и Антона Чехова... – похвалил актрису за достойную деятельность Садальский. – Поздравим ныне здравствующую звезду серебряного века из рода Дадиани".

