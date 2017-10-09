Перед смертью Марина Голуб страдала от тяжелой болезни

Сегодня, 9 октября, годовщина со дня гибели актрисы Марины Голуб. Об артистке вспомнили ее дочь Анастасия и друг, режиссер и продюсер Павел Каплевич.

5 лет назад Марина Голуб погибла в результате ДТП в центре Москвы. Артистке было 55 лет. Марину вспоминает в этот день ее дочь Анастасия. По словам наследницы, Голуб была невероятной души человек. Она никогда не ругала ее за двойки, зато возмущалась из-за беспорядка, который царил в шкафу Насти. У матери и дочки были очень доверительные отношения. Но не обходилось без скандалов.

К примеру, однажды Анастасия обманула мать. Настя регулярно обедала дома, затем спускалась на этаж, где жила ее бабушка, и снова обедала, при этом говоря, что дома не ела. "В какой-то момент мама зашла к бабушке и застукала меня за второй порцией еды. Бабушка возмутилась: "Ты почему ее не кормишь?" Между ними случился скандал, правда вскрылась, и мне влетело по первое число! Хотя мама всегда жила с девизом: "Получай удовольствие от еды и жизни!" – рассказала дочь Голуб.

О покойной артистке вспомнил и ее друг, режиссер и продюсер Павел Каплевич. Так, по его словам, Марина Голуб всю жизнь мечтала сыграть Вассу Железнову. Однажды Каплевич буквально унижался перед режиссером, чтобы на эту роль взяли Голуб, однако ему отказали. Сама Марина тяжело воспринимала отказ, приезжала к Каплевичу и рыдала. "Потом выяснилось, что у нее все-таки есть шанс получить эту роль – у режиссера начались проблемы с актрисой, которую он утвердил. И Марина стала играть Вассу Железнову. Как же она была счастлива!" – отметил Каплевич.

По его мнению, если бы Марина Голуб не умерла, сейчас все могло бы сложиться иначе. "Когда отмечали девять дней, Алла Пугачева сказала: "Она ушла красавицей, влюбленной в жизнь и имеющей успех". А ведь все могло бы быть по-другому. У нее болели ноги, она еле ходила, и с годами болезнь только прогрессировала бы. Так что она ушла легко..." – цитирует друга Голуб "Собеседник".