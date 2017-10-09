Жена Караченцова разрыдалась из-за пророчества

Поргина рассказала об удивительном провидении. Кто бы мог подумать, что песня сыграет в жизни актера столь серьезную роль.

Композитор Елена Суржикова – один из хитмейкеров на отечественной эстраде. Но пишет она не примитивные двухаккордовые песенки, а серьезные композиции. За это ее особенно полюбил актер Николай Караченцов.

"Когда Коля познакомился с песнями Лены Суржиковой – эмоциональными, темпераментными, – сразу согласился их записать, – рассказала Dni.Ru накануне юбилея композитора супруга актера Людмила Поргина. – Лена приходила с гитарой, пела Коле новые песни, а он выбирал то, что ему наиболее близко".

"В финале Колиной карьеры была записана песня "Я здесь!" ("Звезды сошли с небес..."), – продолжила Поргина. – И это просто поразительно: как можно было предугадать то, какой драматический, пророческий смысл обретет песня после автокатастрофы! Когда произошла авария, и мы вновь слушали песню, я просто рыдала: как же это все в ней предчувствовалось!"

"Именно этой песней мы открывали ее юбилейный концерт, когда вышел Коля из комы, – смахнула слезы Поргина. - И он сам встал в зале и сказал: "Я здесь! Я здесь!" Это было здорово! Эта песня-исповедь красной нитью проходит через всю жизнь моего мужа. Сегодня это наш гимн, который мы включаем практически каждую неделю на даче. Муж ее очень любит, для него это отдушина. Он слушает, и по лицу понятно, как песня его трогает".