Нонна Гришаева показала красавицу дочку

Артистка Нонна Гришаева пришла на премьеру мюзикла "Приведение" в Московском дворце молодежи в окружении семью. Внимание светских журналистов привлекла ее дочь Анастасия, которую пораженные до глубины души критики были готовы назвать первой красавицей вечера.

На постановку "Приведение" семья Нонны Гришаевой пришла в полном составе и буквально блистала стилем. Сама артистка выбрала для выхода в свет роскошное золотое платье. Дополняли картину полушубок и сумочка с мехом. Ее муж Александр Нестеров подчеркнул свой утонченный образ двумя изящными штрихами – шляпой и повязанным на шею шарфом.

Сын супругов Илья выбрал для похода в театр классический наряд. Львиную долю внимания обращала на себя дочь Нонны Гришаевой Анастасия. Девушка мгновенно привлекла к себе все взгляды, благодаря ярко красному длинному двубортному пальто. Впрочем, до глубины души светских журналистов поразил не ее наряд, а красота.

Отметим, летом девушке исполнился 21 год. Уже тогда поклонники отметили ее красоту и удивительное сходство с матерью. Анастасия – ребенок от первого брака Нонны Гришаевой с музыкантом Антоном Деровым.

Публикация от Нонна Гришаева OFFICIAL (@grishaevanonna) Июн 19 2017 в 3:20 PDT

Напомним, 7 октября в Москве прошел премьерный показ мюзикла "Приведение" по одноименному фильму, вышедшему в 1990 году. На представление в Московском дворце молодежи собрались многие российские звезды с детьми.