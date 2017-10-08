Меньшова выгнала из студии "Сегодня вечером" известного певца

Ведущая программы "Сегодня вечером" Юлия Меньшова вышла из себя и попросила гостя передачи – эпатажного певца Богдана Титомира, блиставшего на сцене и телеэкранах в 1990-е годы – удалиться. Тот, с галантностью настоящего джентльмена, просьбу выполнил.

Субботний выпуск программы "Сегодня вечером" был посвящен звездам отечественной эстрады, чей рассвет пришелся на 1990-е годы. Как заметили зрители, тон второй части передачи задал Богдан Титомир. Певец разошелся настолько, что Юлия Меньшова была вынуждена попросить его покинуть студию.

О том, что годы не заставили исполнителя потерять боевой задор, стало ясно, едва он вышел из-за кулис. Он был одет в кислотно-салатовые штаны, блестящую куртку и модную бейсболку, усеянную крупными стразами. Лицо артиста скрывали массивные солнечные очки.

Эффектно появившись, Богдан Титомир тут же начал свое выступление, причем для рассказа ему не нужны были даже наводящие вопросы ведущих. Неловкость у артиста вызвало только его обсуждение его прошлого в группе "Кар-Мен". Было заметно, что певец стыдится этой части своей биографии.

Зато на другие темы артист говорил с нескрываемым удовольствием. Например, весьма подробно расписал, как, по его мнению, певица Лика Стар прокладывала себе дорогу в карьере. "Как она меняла продюсеров, кавалеров, диджеев... Выбирала – с этим пофлиртовала, из этого все выжала", – рассказал Богдан Титомир.

Позже он высказал более интересную версию, в которой оказалась замешана некая "биовласть". "Чисто биовласть. Поехала пчела-мать создавать свой улей, подрубила нормального шершня и сейчас у нее все в порядке, все работает", – поделился наблюдениями певец.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) Окт 7 2017 в 11:03 PDT

В конечном итоге он предложил обсудить в эфире Первого канала возможности его мочевого пузыря. После очередной попытки перебить ее, Юлия Меньшова хлопнула ладонью по столу, потребовала от Богдана Титомира успокоиться. Тот заметил, что ведущая похожа на "училку, которая должна сейчас сидеть директором в школе". "Мне кажется, нужно отпустить Богдана", – решилась Меньшова.

Публикация от Богдан Титомир (@bogdantitomir_official) Июн 22 2016 в 12:32 PDT

Такому развитию событий, кажется, были рады все участники передачи, в том числе и сам певец, который до этого отпрашивался в туалет. Напоследок он поцеловал Юлии Меньшовой руку и удалился. "Ты сделал наше шоу", – проводил его Максим Галкин.