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Постаревшего Богдана Титомира перепутали с Жанной Агузаровой

Богдан Титомир. Фото: GLOBAL LOOK press/Gennadii Usoev
Некогда популярный певец Богдан Титомир, которому в марте исполнилось 50 лет, явился на эфир к Ивану Урганту в довольно странном, космическом наряде. Люди даже перепутали артиста с Жанной Агузаровой.
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Звезда 90-х Богдан Титомир стал гостем шоу "Вечерний Ургант". Для выхода в свет бывший участник группы "Кар-мэн" выбрал широкие серебряные штаны, разноцветную кофту и такую же пеструю шапку. Игривости образу певца добавили ярко-красные замысловатые кроссовки. На контрасте с одетым в строгий костюм Иваном Богдан смотрелся как участник детского утренника.

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Богдан Титомир решил жениться

На фото, опубликованном в Instagram, Ургант и Титомир сняты рядом с победительницей конкурса красоты "Мисс Россия-2017" Полиной Поповой. Передача выйдет в эфир вечером 17 апреля.

"Сегодня у нас в гостях легенда российского хип-хопа, певец и шоумен Богдан Титомир, который совсем недавно отметил 50-летний юбилей! А еще наш эфир украсит победительница конкурса "Мисс Россия-2017" Полина Попова. Смотрите в 23:30 на @1tv 📺", – гласит сообщение в микроблоге популярного шоу.

Комментаторы массово кинулись обсуждать невообразимый наряд Титомира. Кому-то показалось, что оригинальностью костюма исполнитель стал очень похож на королеву эпатажа Жанну Агузарову. Кто-то отметил, что время не пощадило артиста.

"Из космоса прилетел?", "чума с куриной лапкой) (да знаю я, что это руна)", "Бо постарел", "С другой планеты 😂", "Богдана не спасет амбулаторное... Только стационар....", "А выглядит на 65", "Он там что..? В целлофановом пакете? )) вообще дела тухляк у него))", "Богдан похоже запутался во времени,у него что дома нет зеркал?😂", "Убогий он какой-то", "Эвано как Богдашкина жизнь то помотала........", "Почему он штаны у космонавта забрал?", "Я думала это какой-то бомж", "Мягко говоря Богдан выглядит странно 😂😂😂треш просто", "Ножки коротенькие у Богдашки", "Дааа. Вто что время делает.. а каков был перец!!!ух...", "Богдан у Жанки Агузаровой прикид одолжил на юбилей)))", "Жанна Агузарова с бородой", – потешаются над певцом интернет-ехидны.

ТретийЛишний #BogdanTitomir #Bo #Богдан @miss_polina_popova @urgantcom

Публикация от Богдан Титомир (@bogdantitomir_official)

Отметим, что дела у Титомира обстоят не так уж и "тухло", как предположил один из насмешников. В "нулевых" артист раскрыл себя в качестве диджея и снялся в нескольких картинах. Роли, правда, были небольшие, часто камео. Потом на российском MTV вместе с Машей Малиновской певец вел программу "Звезда стриптиза". Последний на сегодняшний день диск Богдана вышел пять лет назад. Сегодня ему интереснее продюсировать других исполнителей. Например, он задумал проект "Гастарбайтер", чтобы продвигать талантливых "понаехавших".

"Я по жизни гурман, делаю максимальный отжим из всего. Но это все только периодами. Иногда бывает, что ты пускаешься во все тяжкие, но бывает – и останавливаешься, понимаешь: опустошен, все эмоции подорваны. Значит, пришло время восстанавливаться, чиститься, так сказать, шлаки выводить и избавляться от психоза", – рассказал в недавнем интервью Титомир.

Автор: Елена Алешина17 апреля 2017, 18:39
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