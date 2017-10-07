Джигурда написал стих об измене Анисиной

Фигуристка Марина Анисина на своей странице в Instagram опубликовала фотографию с показа мод, на которой она запечатлена с новым знакомым – французским кулинаром Романом Дюкассом. По словам Никиты Джигурды, в тот же миг ему начали названивать пранкеры, пытаясь убедить, что речь идет не о простом общении. Однако артист слухам не верит и ответил недоброжелателям в стихотворной форме.

"На показе мод познакомилась с очень интересным, умным мужчиной. Профессионал своего дела. Замечательный кулинар! Искрометный Роман Дюкасс видел почти все мои танцы на льду. Его комплименты по-французски утонченны", – подписала Марина Анисина снимок со своим новым знакомым.

По словам Никиты Джигурды, сразу после этого ему позвонили пранкеры, которые пытались убедить артиста, что фигуристка изменила ему с богатым и молодым любовником. Недоброжелателям он ответил в стихотворной форме. "Не понимают глупышИ,/что верность – это кайф ДушИ!", – вынес свой вердикт Никита Джигурда.

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Окт 6 2017 в 7:24 PDT

Позже он подробнее развернул свою мысль. По мнению артиста, его и Марину Анисину хотят рассорить черные риелторы. Для этого они и запустили слух о его романе с Донной Луной. "И хотя Марина третий день не выходит со мной на связь, я на 100% уверен в верности моей любимой ЖЕНЩИНЫ, ибо сам верен Ей на 1000%, не допуская (повторяюсь) даже мысли побывать в чужом храме мамы – будь это Донна ЛУна или другая богатая сексапильная дама!😂", – подчеркнул Джигурда.

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Окт 6 2017 в 11:50 PDT

Кроме того, актер рассказал, что Марина Анисина – это он сам, только в женской ипостаси. "Я знаю, что на сегодняшний день Марина не может меня обмануть, а тем более изменить венчанному мужу!", – отметил он.

Публикация от НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) Окт 6 2017 в 1:34 PDT

Напомним, ранее Никита Джигурда рассказывал Dni.Ru, что его с Мариной Анисиной хотят поссорить из-за завещания Людмилы Браташ. "Завещание Кунцевским судом после девяти месяцев разбирательств, после семи заседаний признано действительным", – заявил Джигурда. "Уже в этом месяце, октябре, состоится заседание, которое расставит все точки над i. Но специально перед ним нас с Анисиной хотят поссорить", – уверен он.