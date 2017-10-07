Меньщиков из "Дома-2" оставил жене прощальное письмо

Степан Меньщиков, который приобрел свою популярность благодаря участию в проекте "Дом-2", оставил на своей странице в Instagram прощальное письмо для жены. В трогательном послании он пожелал супруге быть счастливой и поблагодарил за то, что она была в его жизни.

Степан Меньщиков и Евгения Шамаева заявили о своем расставании еще в сентябре. Однако до недавнего времени поклонники, пристально следящие за личной жизнью звезды "Дома-2", не могли точно сказать, что происходит между супругами – они решили попытаться спасти брак или разрыв был окончательным.

У самого Меньщикова, по всей видимости, надежд на благополучный для семьи исход больше не осталось. На своей странице в Instagram он оставил послание для жены, которое его подписчиками было однозначно воспринято как прощальное письмо.

"Женечка, благодарю тебя за то, что ты была в моей жизни! За твой прекрасный вкус, за заботу, ласку и внимание, и за детей, что ты подарила нам. Будь счастлива", – написал Степан Меньщиков под фотографией жены.

Публикация от Степан Меньщиков (@stepanmen) Окт 6 2017 в 7:17 PDT

Напомним, о том. что пара приняла решение сделать перерыв рассказал сам Меньщиков. "Мы с женой разъехались. Решили сделать паузу в отношениях, но официально не развелись. Как дальше будут развиваться наши отношения, я не знаю", – признался он. "Решение о разрыве приняла Женя, поэтому о причинах надо спрашивать ее. Меня все устраивало", – добавил шоумен.

Публикация от Степан Меньщиков (@stepanmen) Дек 31 2016 в 7:04 PST

Позже он все же поделился своим мнением о причинах расставания. По мнению звезды "Дома-2", виной всему финансовый вопрос. "Как экономика проседает, так я плохой. Ну что ж, насильно мил не будешь. Я был для нее просто проходным билетом в Москву", – цитирует StarHit Меньщикова.

Публикация от Степан Меньщиков (@stepanmen) Май 28 2017 в 3:16 PDT

Сама Евгения Шамаева, однако, назвала совсем другую причину. "Я не ощущаю себя ни с мужчиной, ни тем более с мужем. Основная причина нашего расставания связана не только с последними событиями. Все длится годами. Степан вообще не присутствует в семье, ведет разгульный образ жизни и не хочет ничего менять. Он занимается только собой и своими делами. Мы уже давно живем как чужие люди", – пожаловалась она. Жена Меньщикова добавила, что шоумен ей изменял.