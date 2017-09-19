Жена ушла от Меньщикова из "Дома-2" после измен

Жена шоумена и бывшего участника реалити-шоу "Дом-2" Степана Меньщикова рассказала о причинах разрыва с ним. Евгения Шамаева заявила, что отношения в семье разладились давно.

"Я не ощущаю себя ни с мужчиной, ни тем более с мужем, – сказала супруга Меньщикова. – Основная причина нашего расставания связана не только с последними событиями. Все длится годами. Степан вообще не присутствует в семье, ведет разгульный образ жизни и не хочет ничего менять. Он занимается только собой и своими делами. Мы уже давно живем как чужие люди".

По ее словам, муж ей изменял. "Я прощала, но все повторяется снова. Я поняла, что не хочу себе такого будущего и настоящего", – говорит она. Евгения рассказала, что последние три месяца они с детьми вовсе не видели Степана.

"Я собрала вещи и переехала с детьми в другую квартиру. Финансово нам помог крестный Варвары. Сейчас я не намерена сходиться. Как только Степа приедет, мы подадим на развод. Видеться с детьми я не запрещаю", – делится Евгения. Девушка добавила, что они с мужем уже обсудили сумму алиментов – 50 000 рублей, сообщает журнал "Дом-2".

Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine) Сен 19 2017 в 2:35 PDT

Пользователи Instagram поддержали Евгению. "Вы все правильно сделали, он не изменится, ему одному комфортно… У вас есть возможность уйти от него и есть куда. Так что устраивайте свою личную жизнь, пока молодость есть", "Судя по его фоткам, он все время на гастролях, она с детьми дома одна. Она красивая, молодая, хочет быть любимой – правильно сделала, что ушла", "Степан не семьянин. Он привык жить сам по себе, побыл немного семьянином, род продолжил – пора возвращаться к привычному образу жизни", – высказывают свое отношение к ситуации поклонники пары.

Публикация от Степан Меньщиков (@stepanmen) Дек 31 2016 в 7:04 PST

Напомним, ранее Степан сам сообщил о разрыве с супругой. "Мы с женой разъехались. Решили сделать паузу в отношениях, но официально не развелись. Как дальше будут развиваться наши отношения, я не знаю. Пути Господни неисповедимы", – поделился Меньщиков. При этом о причинах расставания он распространяться не стал.