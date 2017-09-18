От Меньщикова из "Дома-2" ушла жена с детьми
В жизни у Степана происходят драматические события. По его словам, они с супругой больше не живут вместе. "Мы с женой разъехались. Решили сделать паузу в отношениях, но официально не развелись. Как дальше будут развиваться наши отношения, я не знаю. Пути Господни неисповедимы", – поделился Меньщиков.
Однако со своими двумя детьми он общается. "Содержу их, очень люблю и забочусь", – заверил бывший участник "Дома-2". Инициатором разрыва, как отметил Степан, была Евгения. О причинах того, что теперь они не живут вместе, Меньщиков распространяться не стал. "Решение о разрыве приняла Женя, поэтому о причинах надо спрашивать ее. Меня все устраивало", – цитирует артиста журнал "Дом-2" в Instagram.
Напомним, в конце 2016 года Степан привлек к себе внимание общественности заявлением в передаче Бориса Корчевникова "Прямой эфир" о том, что он собирается отправить своего парализованного отца в дом престарелых. Однако через некоторое время Меньщиков заверил, что не собирается этого делать.
Как писали Dni.Ru, экс-участник "Дома-2" ранее высказался и о шумихе, которая возникла вследствие того эфира на центральном канале. "Они говорят мне: мы хотим, чтобы твой сын с тобой поступил так же, как ты со своим отцом. То есть по логике этого серого планктона я должен ухаживать за своим отцом только потому, что мой сын должен будет ухаживать за мной... ну это же позиция эгоиста конченого. Получается, что люди свою старость готовят, а не любят детей. Это типа: сынок, когда ты был маленьким, я за тобой ухаживал – теперь ты должен за мной горшки выносить. И так люди живут. Таких большинство, которые считают, что любовь – это дашь на дашь. У народа коммерческая позиция. Неужели так должно быть?" – задал риторический вопрос Меньщиков.
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