Садальский пристыдил неблагодарных дочерей Федосеевой-Шукшиной

Артист остался глубоко недоволен поведением дочерей актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной на программе "На самом деле" с Дмитрием Шепелевым. Станислав Садальский считает, что они зарабатывают на семейном конфликте.

Ольга Шукшина и Анастасия Воронина-Франсишку, у которых не получилось найти общий язык со своей знаменитой матерью, прошли проверку на детекторе лжи и рассказали о своих истинных чувствах к ней. Сейчас дочери практически не общаются с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

Станислав Садальский, хороший знакомый народной артистки РСФСР, после просмотра передачи возмутился поведением женщин. Он считает, что Ольга и Анастасия искажают действительность.

"Но, я то знаю, как все на самом деле. Первая отказалась от мамы, сказала в киевском суде прилюдно, что хочу жить с бабушкой и папой. Потом сколько мы с ненавистной мамой ходили в МВД, писали, чтобы досрочно освободили дочку за наркоту… Благодарность?! Приехала к бабушке с подругой из колонии и обокрала старуху", – написал Садальский на своей страничке в Instagram. "Второй дочке, ни одного дня не работавшей в жизни, мамой куплены две квартиры – в Шуе и в Питере у Казанского собора. Отдана дача в Подмосковье... Ни слова благодарности", – добавил артист.

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal) Окт 6 2017 в 4:54 PDT

По его словам, Анастасия и Ольга только и делают, что снимаются в разных передачах, зарабатывая на этом. Актер считает, что они крайне несправедливы по отношению к Лидии Федосеевой-Шукшиной. При этом для человека, который не в курсе ситуации, заявил артист, их обвинения выглядят очень правдиво. "А все – зависть к успешной сестре... Жаль, маму добивают", – заявил он.