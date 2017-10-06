Михалкова показала большой живот

Совсем скоро Никита Михалков станет прадедом. Его внучка Александра ждет ребенка, о чем свидетельствует фотография, на которой та запечатлена с внушительным животом.

Старшая дочь ресторатора Степана Михалкова и бывшей модели Аллы Сиваковой Александра объявила о своей беременности, опубликовав на страничке в социальной сети Instagram фотографию, на которой демонстрирует свой большой живот. Однако в подписи к снимку Александра ни слова не сказала о своем интересном положении, рассудив, что и так всем все понятно. "автоспуск же есть", – коротко написала Михалкова.

Подписчики немедленно отреагировали на публикацию. "WOW! Сашка ура !!", "Сашулька, поздравляю!", "Саша, поздравляю тебя, потрясающе!!!!", "Поздравляю!♥️😍", "Сашуля! Ого! Поздравляю 🤰🏻👏👏" – рассыпались в поздравлениях пользователи Сети. Кстати, из комментария самой Михалковой, которая ответила на вопрос о том, где она находится, оказалось, что Александра была в Турции.

Публикация от Sasha Mikhalkova (@sashamikhalkova) Окт 1 2017 в 7:18 PDT

Отметим, что Александра Михалкова крайне закрыта для представителей СМИ. Она не выставляет свою личную жизнь напоказ, не дает интервью и не посещает светских мероприятий. Поэтому журналистам остается только догадываться, кто же является отцом ребенка Александры. Впрочем, по сообщениям некоторых СМИ, Михалкова может состоять в отношениях с исполнителем главной роли в фильме Кирилла Серебренникова "Ученик" Петром Скворцовым. Однако так ли это, точно неизвестно.

Напомним, Александра Михалкова родилась в апреле 1992 года. Родители назвали ее в честь знаменитого дедушки, певца Александра Вертинского. Девушка закончила среднюю школу экстерном в 15 лет. Затем Саша поступила в МГУ по специальности "История искусства". Однако недавно стало известно, что Михалкова получает образование в МГАХИ имени Сурикова.