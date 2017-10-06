Жена подвела итог жизни Караченцова

Супруга Николая Караченцова, у которого на днях обнаружили опухоль в легком, Людмила Поргина заявила, что они намерены бороться с новой болезнью. Однако артистка буквально подвела итог жизни своему мужу, отметив, что он жил "очень честно" и принципиально не играл отрицательных персонажей.

После выписки из больницы Николай Караченцов и Людмила Поргина вернулись в свой дом в подмосковном поселке Загорянский. "Мы не паникуем и не отчаиваемся, мы готовы к борьбе с новой болезнью", – заявила супруга артиста. Однако Поргина выразила сожаление, что упущено драгоценное время, ведь затемнение в легком у актера было обнаружено еще весной, однако тогда медики назвали это затянувшимся воспалительным процессом.

"Себя корю, что не настояла на еще одном обследовании, хотя у меня были опасения и тревоги. Надо было докопаться, от чего это воспаление. Но хотелось отвезти Колю на море, чтобы он отдохнул, надышался морским воздухом в Болгарии. Думали, что там ему будет лучше. И все было нормально, а потом он стал немного подкашливать. Но что теперь об этом…" – махнула рукой Поргина.

Супруга актера сообщила, как теперь будет проходить лечение. "Врачи сказали, что будем бороться "химией", а потом, возможно, делать операцию. Я не медик, поэтому примитивно объясняю. Главное, выяснить все до конца, поставить правильный диагноз и начать работать", – рассказала жена Караченцова.

По словам Поргиной, супруг настроен бороться с болезнью, потому что хочет жить. Однако далее актриса буквально подвела итог жизни Николая Караченцова. "Он жил очень честно. Никого не предал, не обманул. Всегда давал деньги на лечение даже малознакомым людям. У него большое доброе сердце. Он даже в кино и в театре никогда не играл негодяев и подлецов – принципиально. Своим творчеством нес любовь и надежду. Мы пообещали друг друга пройти вместе и это испытание", – цитирует Людмилу Поргину сайт "Комсомольская правда".