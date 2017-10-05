Врачи дали неделю больному Караченцову

Супруга Николая Караченцова Людмила Поргина поведала о том, как сейчас чувствует себя всенародно любимый артист. Она подтвердила информацию о том, что муж в настоящее время находится на даче.

"Сейчас Николай Петрович условно выписан из больницы. Мы в ожидании результатов анализов качества опухоли, которая была обнаружена на легком", – говорит Поргина. По ее словам, врачи уведомили супругов, что исследования будут готовы через неделю.

"И тогда станет ясно, какое необходимо лечение. Мы будем бороться за жизнь", – заявила жена артиста. Также Людмила Андреевна рассказала, что сейчас Караченцов чувствует себя нормально, гуляет на даче и собирается сходить на премьеры в театр Сатиры и в "Et Cetera". "Он признается, что после больницы очень соскучился по искусству и мечтает пойти на спектакль", – цитирует супругу знаменитости РИА Новости.

Напомним, актер был госпитализирован в НИИ им. Склифосовского с легочным кровотечением 18 сентября. Позже Караченцова перевели в реанимацию. Все это время Николай Петрович находился под наблюдением врачей.

Отметим, что даже в медицинском учреждении любящая жена сумела создать для Караченцова уют. "У нас здесь своя палата, мы сами ее отремонтировали и сделали из нее небольшую квартиру. За лечение ничего не платим, как и все граждане нашей страны. Весь персонал относится к нам очень хорошо, все любят Николая Петровича", – рассказывала в недавнем интервью Людмила Поргина.