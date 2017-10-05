Литвинова взбесилась из-за известия о свадьбе

Рената Литвинова жестко отреагировала на сообщения некоторых СМИ о том, будто она вышла замуж за Земфиру Рамазанову. Рената готова подать в суд на журналистов.

Сообщения о том, будто Рената Литвинова и Земфира Рамазанова сочетались браком в Швеции, невероятно расстроили экстравагантную актрису. Как сообщил представитель Литвиновой, Рената намерена судиться с теми СМИ, кто распространил эту информацию.

"Рената очень расстроена, что подобные лживые статьи появляются в СМИ, у нее растет несовершеннолетняя дочь… Она будет искать способ наказать авторов за клевету", – цитируют официального представителя Ренаты Литвиновой "РИА Новости".

Отметим, что не все журналисты принялись распространять информацию о свадьбе. Некоторые работники СМИ попытались разобраться с теми данными, которые давались более ушлыми коллегами. В частности, оказалось, что съемки "Волшебного кубка" проходили аж в 2009 году – тогда же и Мадонна была в туре Sticky аnd Sweet Tour, о котором шла речь. Да и сама Земфира в одном из своих интервью утверждала, что все это полнейшая чушь.

Кроме того, с юридической точки зрения Литвинова и Рамазанова никак не могли сочетаться браком в Швеции. Для этого одна из них должна быть резидентом Евросоюза и постоянно проживать на территории королевства. Либо гражданкой этой страны (в этом случае не важно, живет она там или нет).

Есть еще в теории вариант, что у Ренаты или Земфиры может быть вид на жительство Латвии или Кипра, и при этом прописаны они в Швеции – тогда тоже могли бы пожениться в северной стране. Но это тоже маловероятно, потому что в стране бешеные налоги, и нужды в подобном кульбите нет никакого, рассудили на сайте "Комсомольская правда".